Sevgili Koç, bugün senin için her şey yerli yerine oturuyor. Zihninde bir süredir dağınık bir şekilde bulunan hedeflerin artık net bir şekilde hizalanmaya başladığını hissedebilirsin. Tam da bu noktada, 'Sonra bakarım' dediğin ve ertelediğin konular, bugün önüne net başlıklar halinde gelebilir. Böylece daha fazla ertelemek yerine, karar almayı seçebilirsin. Bu durum, ciddiyetinin arttığının ve attığın adımların arkasında durmak istediğinin bir göstergesi olabilir.

Taşların yerine oturması ile birlikte iş hayatında, hızdan ziyade güç kazanman söz konusu olacak. Sonuçlandırdıkların, başarıların ve ön plana çıkıyor. Sabırlı ilerleyişin, seni rekabetten koparıp kendi kulvarına taşıyor. Bu, sessiz ama sağlam bir ilerleme olarak nitelendirilebilir.

Aşk hayatında ise ateşin gösterişli bir şekilde değil, daha çok derinden yanıyor. Bir bakış, bir duraksama, yarım kalan bir cümle... Kalbin acele etmiyor ama geri de durmuyor. Geçmişten gelen bir his, olgunlaşarak geri dönebilir ya da yeni bir bağ, güven duygusuyla filizlenebilir. Bu durum, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…