Sevgili Kova, bugün Güneş ile Mars Oğlak burcunda bir kavuşum yaşıyor. Bu durum ise kariyerindeki gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor. Mars cazimi etkisi altında, stratejik düşünme yeteneğin artıyor ve bu sayede görünmeyen ama etkisi büyük olan hamleler yapabilirsin. Tam da bu noktada, içinde bir hazırlığın başladığını hissedebilirsin.

Zira gökyüzündeki bu muhteşem kavuşum, seni gereksiz yüklerden arındırıyor ve neyi istemediğini daha net bir şekilde fark etmeni sağlıyor. İş hayatında sessiz ama etkili bir dönüşümün başlamak üzere. Kendi hakkında önemli bir karar almanın tam zamanı. Hadi başarıdan başarıya koşmak için hazırlıklarını tamamla ve harekete geç!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gizli kalmış duyguların yüzeye çıkabileceği bir dönemdesin. Cuma akşamı alacağın beklenmedik bir mesaj, kalbinin daha hızlı atmasına neden olabilir. Mars cazimi, cesaretini artırıyor ve hafta sonuna daha net hislerle girmeni sağlıyor. Bu etkiler altında, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…