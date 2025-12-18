onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndiriminden Kahve Dünyası Ürünlerine 18 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 12:37

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 18 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Stanley indiriminden Kahve Dünyası ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 18.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirimde olan Levoit LVAC‑200 modeli, kablosuz şarjlı dikey elektrikli süpürge arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Sahip olduğu güçlü emiş sistemi sayesinde sert zeminlerde ve hafif halılarda etkili temizlik sunar, 50 dakikaya varan çalışma süresiyle evin her köşesini zahmetsizce süpürmenize olanak tanıyor.

Bugün %24 indirimde.

Linki burada

Seçili kitaplarda 5 al 4 öde fırsatına mutlaka göz atın!

Kitaplara buradan ulaşabilirsiniz.

H2ofloss şarjlı kablosuz ağız duşu, diş aralarını ve diş eti çizgisini su basıncıyla etkili şekilde temizleyen taşınabilir bir cihaz.

Cihazda ayarlanabilir basınç modları bulunuyor, böylece hassas diş etleri için nazik veya daha derin temizlik için güçlü ayar tercih edebilirsiniz.

Bugün %16 indirimde.

Linki burada

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 18/8 paslanmaz çelik yapısı ile en zorlu koşullarda bile yüksek performans sunuyor.

Arabada, işte, kampta nerede olursanız olun, bu termos her daim yanınızda olmaya hazır. Geniş ağzı sayesinde doldurması ve temizlemesi oldukça pratik.

Bugün %10 indirimli.

Linki burada

Hepsiburada’da indirime giren Aryıldız Protools kulplu paslanmaz çelik süzgeç, mutfakta günlük kullanım için oldukça pratik bir yardımcı.

Ergonomik kulpları sayesinde rahat tutulur, delikli yapısıyla sebze, meyve veya makarna gibi yiyecekleri hızlı ve pratik şekilde süzer.

Sepete özel fiyatı 287,20 TL.

Linki burada

Kahve Dünyası ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL.

Türk kahvelerinden lezzetli çikolatalara kadar sevilen ürünleri fırsat fiyatlarla buradan bulabilirsiniz.

Züber Meyve Bar Deneme Paketi şu anda sepette indirim fırsatıyla sunuluyor!

Sağlıklı yaşamı benimseyenler, gün içinde pratik ve doğal atıştırmalık arayanlar için şahane bir paket.

Sepete özel fiyatı 447,85 TL.

Linki burada

Schafer Famos yanmaz yapışmaz granit döküm tava seti, dayanıklı granit kaplamasıyla yapışmayı önler ve uzun ömürlü kullanım sunar!

Isıyı eşit dağıtarak yemeklerin lezzetini koruyor ve mutfakta pratik, güvenli bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek.

Sepete özel fiyatı 934,15 TL.

Linki burda

Lansmana Özel Creatine %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Soğuk sıkım zeytinyağlar 2 adet alana 1 tanesi hediye!

Doğal, altın madalyalı zeytinyağı, kendi bahçelerinden özenle elde edilmiş ürünlerle sofrana geliyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Fropie ürünlerinde yeni yıla özel %41 indirim!

Vegan High Protein Bar Tanışma Paketi ile farklı aroma ve tatları keşfetmenin tam zamanı! Hepsini deneyebilir, üstelik indirimli fiyatıyla hem lezzet hem de uygun fiyat avantajını bir arada yakalayabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 170.00 TL.

Linki burada

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi, şu anda piyasada en uygun fiyatıyla!

Mjcare Soyulan Ayak Peeling maskesi ilk kullanımda ayaklarınızdaki kir, ölü deri ve nasır gibi sorunlardan kurtulmanızı sağlıyor.

Bugün %10 indirimli.

Linki burada

Syrupy Tok Cheek allıklarda net %10 indirime ek 2. ürüne %20 indirim fırsatı!

Üstelik maskelerde 5 al 4 öde fırsatı da  mevcut.

Linki burada

Çok Satan Selective Parfümlerde 2.si %40 İndirimli!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazın