onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Amazon’da Yılın Son Fırsatları: En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik

etiket Amazon’da Yılın Son Fırsatları: En İyi 100 Fırsat Arasından Sizin İçin Seçtik

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 15:52

Amazon'da Yılın Son Fırsatları! Philips'in kapsamlı vücut bakım setlerinden, Winix Zero Pro'nun etkileyici hava temizleme cihazlarına kadar geniş bir yelpazede ürünler, cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu eşsiz fırsatları kaçırmayın, yılın son fırsatlarından yararlanın.

Bu içerik 17.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tristar Airfryer XXL, 1500 W gücü ve 4,5 litrelik geniş haznesiyle hem günlük yemekler hem de kalabalık sofralar için oldukça kullanışlı bir seçenek.

Tristar Airfryer XXL, 1500 W gücü ve 4,5 litrelik geniş haznesiyle hem günlük yemekler hem de kalabalık sofralar için oldukça kullanışlı bir seçenek.

Çok programlı ve fonksiyonel yapısı sayesinde patatesten et ve sebze yemeklerine kadar farklı tarifleri az yağla kolayca hazırlamanıza yardımcı oluyor.

Bugün %75 indirimde.

Linki burada

Philips Vücut Bakım 3000 Serisi, duşa uygun yapısı sayesinde ıslak ve kuru kullanıma uygun, hassas bölgeler dahil tüm vücutta güvenli tıraş imkânı sunuyor.

Philips Vücut Bakım 3000 Serisi, duşa uygun yapısı sayesinde ıslak ve kuru kullanıma uygun, hassas bölgeler dahil tüm vücutta güvenli tıraş imkânı sunuyor.

Cildi tahriş etmeden konforlu bir kullanım sağlayan bu model, pratik ve rahat bir bakım rutini arayanlar için ideal bir seçenektir.

Üstelik şuan yılın son fırsatları arasında!

Linki burada

Stanley All Day Slim soğuk su şişesi termosu, 0.60 litrelik kapasitesi ve Shale yeşili rengiyle hem şık hem de kullanışlı bir alternatif.

Stanley All Day Slim soğuk su şişesi termosu, 0.60 litrelik kapasitesi ve Shale yeşili rengiyle hem şık hem de kullanışlı bir alternatif.

İnce formu sayesinde çantada kolayca taşınır, dayanıklı yapısıyla içeceklerinizi gün boyunca serin tutarak hareketli günlerinize rahatça eşlik edecek.

Linki burada

Televizyonunu yenilemek isteyenler için şahane bir seçenek Next YE-65GFSG8-QLED!

Televizyonunu yenilemek isteyenler için şahane bir seçenek Next YE-65GFSG8-QLED!

65 inç  ekranı ve UHD 4K çözünürlüğüyle net ve canlı görüntüler sunuyor. Google TV özelliği sayesinde içeriklere kolayca ulaşabilir, keyifli ve akıllı bir izleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bugün %14 indirimde.

Linki burada

İnce ve hafif tasarımı sayesinde gün boyu taşımaya uygun olan bu model, günlük görevler ve çoklu kullanım için pratik bir tercih olacak.

İnce ve hafif tasarımı sayesinde gün boyu taşımaya uygun olan bu model, günlük görevler ve çoklu kullanım için pratik bir tercih olacak.

Lenovo Ideapad Slim 3 14ARP10, AMD Ryzen 5 7535HS işlemcisi, 8 GB DDR5 RAM’i ve 512 GB SSD depolama alanıyla okulda ve işte rahatlıkla kullanabileceğiniz dengeli bir performans sunuyor.

Şu anda  yılın en düşük fiyatıyla sunuluyor!

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İster iş yerinde ister evde rahatlıkla kullanabileceğiniz Winix Zero Pro hava temizleme cihazı, güçlü filtreleme sistemiyle bulunduğu ortamda daha temiz ve ferah bir hava sağlıyor.

İster iş yerinde ister evde rahatlıkla kullanabileceğiniz Winix Zero Pro hava temizleme cihazı, güçlü filtreleme sistemiyle bulunduğu ortamda daha temiz ve ferah bir hava sağlıyor.

Günlük yaşamda hava kalitesini artırmak isteyenler için pratik ve etkili bir çözüm sunacak.

Bugün %11 indirimde.

Linki burada

Lenovo LOQ 15IRX10, Intel i5-13450HX işlemcisi ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip 100W GeForce RTX 5050 ekran kartıyla oyun ve yoğun grafik gerektiren işler için güçlü bir performans sunuyor.

Lenovo LOQ 15IRX10, Intel i5-13450HX işlemcisi ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip 100W GeForce RTX 5050 ekran kartıyla oyun ve yoğun grafik gerektiren işler için güçlü bir performans sunuyor.

Dengeli donanımı ve LOQ serisinin sağlam tasarımıyla hem eğlence hem de üretkenlik odaklı kullanımlar için iddialı bir seçenek olarak öne çıkar.

Yılın son fırsatları arasında!

Linki burada

Meta Ontario güneş gözlüğü, uniseks tasarımıyla hem kadın hem erkek kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği şık bir model.

Meta Ontario güneş gözlüğü, uniseks tasarımıyla hem kadın hem erkek kullanıcıların rahatlıkla tercih edebileceği şık bir model.

Şık ve uniseks tasarımının yanı sıra yapay zekâ destekli özellikleriyle de öne çıkıyor. Entegre AI teknolojisi sayesinde günlük kullanımda daha akıllı bir deneyim sunarken, UV korumalı camlarıyla göz sağlığını da ön planda tutuyor. 

Şu anda yılın en düşük fiyatıyla sunuluyor.

Linki burada

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Akıllı Saat şu anda yılın en düşük fiyatıyla sunuluyor!

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Akıllı Saat şu anda yılın en düşük fiyatıyla sunuluyor!

Ultra ince tasarımı ile dikkat çekerken 1.82” safir cam ve titanyum alaşım çerçevesiyle hem dayanıklılık hem zarafeti bir arada sunuyor.  Gelişmiş sensörleri ve yapay zekâ destekli sağlık takibi sayesinde kalp atış hızı, uyku ve aktivite gibi verileri doğru ve pratik şekilde izlemenize yardımcı olur.

Linki burada

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Numara 108 Adet Aylık Fırsat Paketi

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Numara 108 Adet Aylık Fırsat Paketi

Hassas ciltler için tasarlanmış yumuşak ve koruyucu yapısıyla bebeğinizin konforunu ön planda tutuyor.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 g, özenle seçilmiş çekirdeklerden hazırlanan, dengeli ve aromatik bir içim sunuyor.

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 g, özenle seçilmiş çekirdeklerden hazırlanan, dengeli ve aromatik bir içim sunuyor.

Evde veya ofiste filtre kahve keyfini her yudumda hissederken, yoğun ve zengin tadıyla kahve tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. 

Bugün %27 indirimde.

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın