Türkiye'nin Yılbaşı Pazarı Başladı! Yıl Bitmeden Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 11:53

Türkiye'nin Yılbaşı Pazarı, 15-22 Aralık tarihleri arasında sizlere kapılarını açıyor. Bu tarihlerde gerçekleşecek olan bu büyük indirim fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz. Çeşitli kategorilerde, giyimden kozmetiğe, ev yaşam ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sizleri bekliyor. Eksiklerinizi tamamlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Bu içerik 15.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kiperin Türkiye mağazasında alışveriş keyfi şimdi daha avantajlı: 3 al 2 öde fırsatına ek olarak sepete özel indirimleri kaçırmayın!

Ürünler burada

Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını kaçırma!

Türk kahve makinelerinden rende makinelerine, robot süpürgelerden saç düzleştiricilerine kadar hayatınızı kolaylaştıracak pek çok ürün bu kampanyada sizi bekliyor.

Linki burada

L’Oréal, Maybelline, NYX ve Garnier favorilerinde kaçırılmayacak bir fırsat var!

Sepette 300 TL’ye varan indirimlerle bakım ve makyaj alışverişini şimdi daha avantajlı yapabilirsiniz.

Linki burada

2026 ajandalarda sepete özel indirimlere ek 100 TL kupon fırsatı da sizi bekliyor!

Linki burada

Spor ve outdoor tutkunlarını sevindirecek indirimli ürünlere ek olarak sepette ekstra %15 indirim avantajı sunuluyor!

Puma’dan adidas’a, Guess’ten Stanley termoslara kadar en sevilen ve en çok tercih edilen markalar tek bir yerde sizi bekliyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik, kişisel bakım ve parfüm alışverişini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat var; seçili ürünlerde 900 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL indirim!

Ürünler burada

Ütü ve Süpürgelerde mevcut indirimlere ek olarak sepette net %10 indirim fırsatı sizi bekliyor!

Ütü ve süpürge alışverişi yapmayı planlıyorsanız tam zamanı.

Ürünler burada

Yılın çok satan kitaplarında sepette %50 indirim fırsatı!

Üstelik sepette 50 TL kupon fırsatı da mevcut.

Kitaplar burada

Elektrikli kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat başladı!

Tıraş makinelerinden epilatörlere, saç şekillendiricilerden bakım aletlerine kadar pek çok üründe sepette net %10 indirim sizi bekliyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrikli mutfak aletlerinde sepette net %10 indirimle kaçırılmayacak fırsatlar başladı!

Kahve makinelerinden tost makinelerine, blenderlardan mutfak tartılarına kadar mutfağınızda işinizi kolaylaştıracak pek çok ürün avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

Linki burada

Cat & Harley Davidson ürünlerinde sepette net %50 indirim fırsatını kaçırma!

Ürünler burada

