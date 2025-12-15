Türkiye'nin Yılbaşı Pazarı Başladı! Yıl Bitmeden Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar
Türkiye'nin Yılbaşı Pazarı, 15-22 Aralık tarihleri arasında sizlere kapılarını açıyor. Bu tarihlerde gerçekleşecek olan bu büyük indirim fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz. Çeşitli kategorilerde, giyimden kozmetiğe, ev yaşam ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sizleri bekliyor. Eksiklerinizi tamamlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
Bu içerik 15.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Kiperin Türkiye mağazasında alışveriş keyfi şimdi daha avantajlı: 3 al 2 öde fırsatına ek olarak sepete özel indirimleri kaçırmayın!
Seçili küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını kaçırma!
L’Oréal, Maybelline, NYX ve Garnier favorilerinde kaçırılmayacak bir fırsat var!
2026 ajandalarda sepete özel indirimlere ek 100 TL kupon fırsatı da sizi bekliyor!
Spor ve outdoor tutkunlarını sevindirecek indirimli ürünlere ek olarak sepette ekstra %15 indirim avantajı sunuluyor!
Kozmetik, kişisel bakım ve parfüm alışverişini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat var; seçili ürünlerde 900 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL indirim!
Ütü ve Süpürgelerde mevcut indirimlere ek olarak sepette net %10 indirim fırsatı sizi bekliyor!
Yılın çok satan kitaplarında sepette %50 indirim fırsatı!
Elektrikli kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat başladı!
Elektrikli mutfak aletlerinde sepette net %10 indirimle kaçırılmayacak fırsatlar başladı!
Cat & Harley Davidson ürünlerinde sepette net %50 indirim fırsatını kaçırma!
