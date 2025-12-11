onedio
LEGO Severlere Müjde: “Bu Set Kesin Bende Olmalı!” Dedirten Yeni Lego Setleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 17:31

Bu LEGO setleri gerçekten yüzünüzü güldürecek! Çocukların oyun saatlerini daha eğlenceli hale getirirken, yetişkinlerin koleksiyonlarına da özel bir dokunuş ekleyen seçenekler arasında mutlaka kendinize göre bir favori bulacaksınız. LEGO’nun kalite hissi ve geniş çeşitliliği, her seti ayrı bir deneyime dönüştürüyor. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden bu modeller, hayal gücünü tetikleyen, yaratıcılığı canlandıran keyifli bir dünyanın kapısını aralıyor.

Wednesday dünyasına minik bir yolculuk yapmak isteyenler için harika bir seçenek!

Wednesday evreninin o gizemli atmosferini masa üstüne taşıyan bu set, hem oynamayı sevenlere hem de koleksiyonuna özel parçalar eklemek isteyenlere gerçekten keyifli bir seçenek oluyor diyebilirim.

Linki burada

Bu yılbaşını evde, sıcacık bir atmosferde geçirmeyi planlıyorsan, LEGO’nun Yılbaşı Süsü Koleksiyonu tam anlamıyla favorin olmaya aday.

Hem yılbaşı ruhunu odaya taşıyor hem de yaparken inanılmaz keyif veren küçük bir ritüele dönüşüyor.

Linki burada

LEGO’nun Harry Potter 2025 Yılbaşı Takvimi, özellikle sihirli dünyadaki figürlerini sevenler için koleksiyona eklemek isteyecekleri özel bir parça!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO’nun Star Wars 2025 Yılbaşı Takvimi seti, 6 yaş ve üzeri çocuklar için yılbaşına geri sayımı çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Her gün açılan bir sürprizle hem küçük bir oyun deneyimi sunuyor hem de Star Wars evreninden gelen minik parçalarla yaratıcılığı arttırıyor.

Linki burada

Hem dekoratif hem de koleksiyonluk bir parça!

Filmdeki enerjiyi masa üstüne taşıyan bu model set, detaylı tasarımıyla özellikle animasyon tutkunlarına hitap ediyor. EVE’in zarif görünümü ve WALL-E’nin sevimli mekanik duruşu bir araya gelince, ortaya hem yapması keyifli hem de sergilemesi ayrı güzel bir set çıkıyor.

Linki burada

Özellikle taş ve mineral koleksiyonu merakı olan yetişkinler için hem dekoratif hem de oldukça özel bir model seti.

İçindeki pirit, ametist, florit, turmalin, rodokrozit ve kuvars yorumları, LEGO parçalarıyla şaşırtıcı derecede gerçekçi bir şekilde yeniden tasarlanmış. Üstelik her bir parçayı kendine göre düzenleyebilmen, seti tamamen kişiselleştirilebilir bir dekor objesine dönüştürüyor.

Linki burada

LEGO’nun Icons Transformers seti, Transformers evrenine gönül vermiş yetişkinler için tam bir koleksiyon parçası.

Dönüştürülebilir yapısıyla Soundwave’i  klasik robot formunda ve ikonik kaset çalar görünümünde sergilemek mümkün.

Linki burada

LEGO Friends 2025 Yılbaşı Takvimi, güzel bir hediye fikri olabilir!

Hem eğitici hem de oyun dolu bir deneyim sunduğu için yılbaşı hediyesi arayanlara gerçekten tatlı ve işlevsel bir fikir diyebilirim.

Linki burada

LEGO Wicked Elphaba’nın Sığınağı Yapım Seti

228 parçalık bu sığınak modeli, inşa etmeyi seven miniklere yaratıcı bir deneyim sağlarken aynı zamanda Wicked dünyasını keşfetmeleri için çok tatlı bir fırsat sunuyor.

Linki burada

