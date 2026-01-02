onedio
Yargıtay, Siyasi Partilerin Güncel Üye Sayılarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
02.01.2026 - 22:53

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilere ilişkin kayıtları güncelledi. Güncellenen verilerde partilerin üye sayıları da yer aldı. Söz konusu bilgiler kamuoyuna ilan edilirken, AKP üye sayısı olarak liderliğini yine sürdürmeyi başardı.

İlk iki sıra AKP ve CHP'nin...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncel verilerine göre Türkiye’de 188 siyasi parti faaliyette bulunuyor. AK Parti, 11 milyon 543 bin 301 üyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken, CHP 1 milyon 922 bin 757 üyeyle ikinci sırada yer aldı. TBMM’de grubu bulunan partilerden MHP’nin 498 bin 21, İYİ Parti’nin 391 bin 731, DEM Parti’nin 16 bin 228, Saadet Partisi’nin ise 314 bin 86 üyesi bulunuyor. Yeniden Refah Partisi 652 bin 933 üyeye ulaşırken, kapatma davası süren HDP’nin üye sayısı 3 bin 668 olarak kaydedildi.

En yüksek artış AKP'de...

Başsavcılık verilerine göre 2025 Temmuz–2026 Ocak döneminde en yüksek üye artışı 664 bin 568 ile AK Parti’de görüldü. Saadet Partisi 67 bin 244, Anahtar Parti ise 62 bin 491 yeni üye kazandı. CHP’nin üye sayısı sınırlı bir artışla 1 milyon 922 bin 757’ye yükselirken, Yeniden Refah ve MHP’de artış binli seviyelerde kaldı. DEM Parti’nin üye sayısı ise aynı dönemde 2 bin 258 artarak 16 bin 228 oldu.

