Yargıtay, Siyasi Partilerin Güncel Üye Sayılarını Açıkladı

Başsavcılık verilerine göre 2025 Temmuz–2026 Ocak döneminde en yüksek üye artışı 664 bin 568 ile AK Parti’de görüldü. Saadet Partisi 67 bin 244, Anahtar Parti ise 62 bin 491 yeni üye kazandı. CHP’nin üye sayısı sınırlı bir artışla 1 milyon 922 bin 757’ye yükselirken, Yeniden Refah ve MHP’de artış binli seviyelerde kaldı. DEM Parti’nin üye sayısı ise aynı dönemde 2 bin 258 artarak 16 bin 228 oldu.