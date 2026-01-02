onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Bayern Münih'e Önerildi

Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Bayern Münih'e Önerildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 21:02

Transfer piyasasının hareketlenmesiyle birlikte Avrupa devleri hakkında da peş peşe iddialar ortaya atılıyor. Alman basınına göre Victor Osimhen, İngiliz bir menajer üzerinden Bayern Münih’e sunuldu. Bayern cephesinden bu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alman basını transfer iddiasını yazdı.

Alman basını transfer iddiasını yazdı.

Alman basınına göre Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e önerildi. Bayern cephesinin teklifi değerlendirdiği aktarıldı.

Bayern Münih'ten bu teklife ret geldi.

Bayern Münih'ten bu teklife ret geldi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl’in, mevcut planlamada Victor Osimhen’e ihtiyaç olmadığını söylediği, forvet hattında değişiklik düşünmediklerini belirttiği aktarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın