Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen, Bayern Münih'e Önerildi
Transfer piyasasının hareketlenmesiyle birlikte Avrupa devleri hakkında da peş peşe iddialar ortaya atılıyor. Alman basınına göre Victor Osimhen, İngiliz bir menajer üzerinden Bayern Münih’e sunuldu. Bayern cephesinden bu iddiaya ilişkin açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman basını transfer iddiasını yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayern Münih'ten bu teklife ret geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın