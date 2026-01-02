Çalışanlarına Son İki yılda 54 Maaş İkramiye Veren Ahmet Yüce, 2026 Yılında da İkramiye Şov Yaptı
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2026 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, otomotiv sektöründen yüzleri güldüren haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda verdiği 25 ve 29 maaşlık rekor ikramiyelerle gündem olan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, zorlu piyasa koşullarına rağmen çalışanlarına jest yapmaktan vazgeçmedi. ‘Ömür boyu ikramiye’ sözünü tutan Ahmet Yüce’nin bu yıl verdiği ikramiye tutarı gizli tutuldu.
Türkiye distribütörlüğünü Yüce Auto’nun üstlendiği Skoda, iş dünyasında örnek teşkil eden ‘prim’ geleneğini 2026’ya girerken de sürdürdü.
