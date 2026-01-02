Çalışanlarına Son İki yılda 54 Maaş İkramiye Veren Ahmet Yüce, 2026 Yılında da İkramiye Şov Yaptı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, çalışanlarına verdiği “ömür boyu ikramiye” sözünü tutarak, personelin yüzünü güldürmeye devam etti. Sektör genelinde satış adetlerinin düştüğü ve ekonomik dalgalanmaların hissedildiği 2025 yılını geride bırakan firma, elde edilen başarıyı çalışanlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekonomim’de yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıllarda personele dağıtılan 25 ila 29 maaş tutarındaki rekor primler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu yılki ödemelerde strateji değişikliğine gidildi. Tüm şirket personeline ikramiye ödemeleri gerçekleştirildi fakat meblağın kaç maaş tutarında olduğu bu kez gizli tutuldu. Bu gizliliğin arkasında ise Ahmet Yüce’nin daha önce aldığı karar yatıyor. Yüce, geçtiğimiz dönemde verdiği bir demecinde, sürekli dağıttığı paralarla gündeme gelmekten rahatsız olduğunu ve bundan sonraki süreçte rakamları telaffuz etmeyeceğini belirtmişti.

Zorlu ekonomik şartlara rağmen çalışanlarının performansını karşılıksız bırakmayan deneyimli iş insanı, kazancını çalışma arkadaşlarıyla paylaşma prensibinden taviz vermiyor. Ahmet Yüce, daha önceki açıklamalarında bu durumu bir şirket kültürü haline getirdiklerini vurgulayarak, ömrü yettiği ve şirketin kazancı elverdiği sürece ikramiye dağıtmaya devam edeceğinin altını çizmişti.