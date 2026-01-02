2 Ocak 2026 Hava Durumu: Kar Yağışı Bitti, Soğuklar Kaldı! Termometreler Eksi 18 Dereceye Kadar İnecek

Yeni yılın ilk günlerinde ülkenin büyük bölümünde hayatı felç eden yoğun kar yağışı, batı ve iç kesimlerde etkisini kaybederken yerini dondurucu bir soğuğa ve buzlanmaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava kütlesi bölgeyi terk etse de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok altına inecek.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Niğde'de termometrelerin eksi 18, Kayseri'de eksi 16 ve Yozgat'ta eksi 15 dereceleri göstermesi öngörülüyor. Batı kesimlerde sıcaklıklarda kısmi bir artış beklense de, bu bölgelerde de şiddetli rüzgar etkili olacak. Marmara, Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu genelinde rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan kar yağışı bazı bölgelerde hala etkisini sürdürüyor. Karadeniz'in kıyı şeridi, Ordu, Siirt ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Kars çevrelerinde yoğun kar yağışı geçişleri bekleniyor. Yağışların devam ettiği Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ riski ciddiyetini koruyor. Yetkililer, dik yamaçlarda biriken karların yaratabileceği tehlikeye karşı bölge halkını ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.