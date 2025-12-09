''Kaya ve Zerrin Kavuştu!'' Uzak Şehir 41. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 41. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Güzeller güzeli Alya, yine bir davette siyahı tercih etmiş. Zarafeti ve duruşuyla sahnenin tüm dikkatini üzerine toplamış. Bu şık maksi abiye elbise Cult Gaia markasına ait.
Alya’nın bu sahnede üzerine aldığı şal da çok merak edilmiş. Bu zarif şal Yargıcı markasının!
Zerrin’in okul töreni için tercih ettiği kadife, metal detaylı tulum kış günleri için gerçekten şahane bir tercih olmuş. Bu tulum Mango markasına ait.
Alya’nın klasikleşen kruvaze kabanlarına hepimiz bayılıyoruz. Bu şık siyah kaban ise İpekyol markasının! Sahnedeki duruşuna yine o güçlü ve zarif havayı katmış.
Alya’nın bu sahnede üzerine attığı parça bir panço. Bu kışın modası da belli ki pançolar olacak gibi görünüyor. Sizler de bu parçaları ister elbiselerle ister jeanlerle rahatça kombinleyebilirsiniz; her şekilde şık duruyor!
