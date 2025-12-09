onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
''Kaya ve Zerrin Kavuştu!'' Uzak Şehir 41. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket ''Kaya ve Zerrin Kavuştu!'' Uzak Şehir 41. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 15:36

Uzak Şehir” dizisinin 41. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 09.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzeller güzeli Alya, yine bir davette siyahı tercih etmiş. Zarafeti ve duruşuyla sahnenin tüm dikkatini üzerine toplamış. Bu şık maksi abiye elbise Cult Gaia markasına ait.

Güzeller güzeli Alya, yine bir davette siyahı tercih etmiş. Zarafeti ve duruşuyla sahnenin tüm dikkatini üzerine toplamış. Bu şık maksi abiye elbise Cult Gaia markasına ait.

Maksi Abiye Elbise burada

Bu elbisenin benzerini ve daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

Alya’nın bu sahnede üzerine aldığı şal da çok merak edilmiş. Bu zarif şal Yargıcı markasının!

Alya’nın bu sahnede üzerine aldığı şal da çok merak edilmiş. Bu zarif şal Yargıcı markasının!

Yargıcı Kahverengi Kadın Çizgili Şal

Daha uygun fiyatlı ve beğeneceğinize emin olduğumuz bir öneriyi de buraya bırakalım!

Zerrin’in okul töreni için tercih ettiği kadife, metal detaylı tulum kış günleri için gerçekten şahane bir tercih olmuş. Bu tulum Mango markasına ait.

Zerrin’in okul töreni için tercih ettiği kadife, metal detaylı tulum kış günleri için gerçekten şahane bir tercih olmuş. Bu tulum Mango markasına ait.

Hem zarif hem de sezonun havasına tam uyan bir parça! 

Kadife metal detaylı tulum burada.

Alya’nın klasikleşen kruvaze kabanlarına hepimiz bayılıyoruz. Bu şık siyah kaban ise İpekyol markasının! Sahnedeki duruşuna yine o güçlü ve zarif havayı katmış.

Alya’nın klasikleşen kruvaze kabanlarına hepimiz bayılıyoruz. Bu şık siyah kaban ise İpekyol markasının! Sahnedeki duruşuna yine o güçlü ve zarif havayı katmış.

İpekyol Manteco yünlü kruvaze kaban burada!

Alya’nın bu sahnede üzerine attığı parça bir panço. Bu kışın modası da belli ki pançolar olacak gibi görünüyor. Sizler de bu parçaları ister elbiselerle ister jeanlerle rahatça kombinleyebilirsiniz; her şekilde şık duruyor!

Alya’nın bu sahnede üzerine attığı parça bir panço. Bu kışın modası da belli ki pançolar olacak gibi görünüyor. Sizler de bu parçaları ister elbiselerle ister jeanlerle rahatça kombinleyebilirsiniz; her şekilde şık duruyor!

Yargıcı Desenli Panço'ya buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın