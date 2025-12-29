Yalova'da DEAŞ'in Açtığı Ateş Sonucu 3 Polis Şehit Oldu!
Yalova’da gece saat 02.00 sıralarında DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeleri polisle çatıştı. Yaklaşık 9 saat süren operasyonda yaralanan 7 polisten 3’ünün şehit olduğu açıklandı. Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bu teröristler Türk vatandaşıdır' dedi. Öte yandan şehit olan polislerin kimliği belli oldu.
Yalova'da DEAŞ'in polisle çatışması sonucu 3 polis şehit oldu.
6 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.
Şehit olan polislerin isimleri belli oldu.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
