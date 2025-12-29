Yalova'da DEAŞ'in Açtığı Ateş Sonucu 3 Polis Şehit Oldu!

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

'İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Bu operasyonlardan birisi de 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. 6 terörist öldürülmüştür. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır.'