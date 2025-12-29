onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yalova'da DEAŞ'in Açtığı Ateş Sonucu 3 Polis Şehit Oldu!

Yalova'da DEAŞ'in Açtığı Ateş Sonucu 3 Polis Şehit Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 11:52

Yalova’da gece saat 02.00 sıralarında DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeleri polisle çatıştı. Yaklaşık 9 saat süren operasyonda yaralanan 7 polisten 3’ünün şehit olduğu açıklandı. Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bu teröristler Türk vatandaşıdır' dedi. Öte yandan şehit olan polislerin kimliği belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalova'da DEAŞ'in polisle çatışması sonucu 3 polis şehit oldu.

Yalova'da DEAŞ'in polisle çatışması sonucu 3 polis şehit oldu.

Yalova'nın Elmalık köyünde gece saatlerinde DEAŞ operasyonu düzenlendi. Operasyon yaklaşık 9 saat devam etti. 5 okulda eğitime ara verildi. Köye giden yollar ulaşıma kapatılırken doğal gaz ve elektrik akışı da durduruldu. Çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 polisin şehit olduğunu açıkladı.

6 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

6 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

'İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Bu operasyonlardan birisi de 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. 6 terörist öldürülmüştür. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır.'

Şehit olan polislerin isimleri belli oldu.

Şehit olan polislerin isimleri belli oldu.

DEAŞ'in açtığı ateş sonucu şehit olan polislerin kimlikleri İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olarak açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
91
14
13
10
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın