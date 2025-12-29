Yalova’da IŞİD'liler Polisle Çatıştı: 7 Yaralı! Yollar Kapatıldı, Takviye Özel Harekat Ekipleri Sevk Edildi
Yalova’da DEAŞ terör örgütüne saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. IŞİD’liler polisle çatıştı; 7 polis yaralandı. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Bölgeye Bursa’dan takviye özel harekat ekipleri sevk edildi. Kentte 5 okulda eğitime ara verildi. Çatışmanın yaşandığı bölgede doğal gaz ve elektriklerin kesildi. Gece 02.00'de başlayan çatışmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan yayın yasağı geldi. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, 'Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir' denildi.
Yalova’da DEAŞ'e operasyon! Gece 02.00'de başlayan çatışma devam ediyor.
Bölgede bulunan 5 okulda eğitime ara verildi.
Çatışma sesleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi:
Gece 02.00'den beri süren operasyon ve çatışma böyle görüntülendi:
memleketin haline bak. terör unsurları cirit atıyor ülkemde.
Niye operasyon yapıyorsunuz ki ? Alışıksınız mecliste buyur edin , konuşsunlar .Sınır olmayınca ülke ye daha kimlerin girdiği belli değil.
Bu manyaklar ülkemize rahatça girdi ve her yerdeler. Yılbaşında bir olay çıkacak uyarıları boşuna değil
Aynen öyle, sırtına çantasını takan girdi ülkeye biz tepki gösterince de ırkçı olduk. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Tek temennim masum kimsenin zarar görmemesi.