Yalova’da IŞİD'liler Polisle Çatıştı: 7 Yaralı! Yollar Kapatıldı, Takviye Özel Harekat Ekipleri Sevk Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 07:42

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. IŞİD’liler polisle çatıştı; 7 polis yaralandı. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı. Bölgeye Bursa’dan takviye özel harekat ekipleri sevk edildi. Kentte 5 okulda eğitime ara verildi. Çatışmanın yaşandığı bölgede doğal gaz ve elektriklerin kesildi. Gece 02.00'de başlayan çatışmanın sürdüğü belirtildi. 

Öte yandan yayın yasağı geldi. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, 'Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir' denildi.

Yalova’da DEAŞ'e operasyon! Gece 02.00'de başlayan çatışma devam ediyor.

Yalova’da gece saat 02.00 sıralarında DEAŞ operasyonu düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan baskında çatışma çıktı. IŞİD’liler 7 polisi yaraladı. Bölgeye çevre illerden ekipler sevk edildi. Operasyonun olduğu bölgeye geçiş Elmalık Köyü yolunda polis ekiplerince kapatıldı.

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.'

Bölgede bulunan 5 okulda eğitime ara verildi.

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

Çatışma sesleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi:

Gece 02.00'den beri süren operasyon ve çatışma böyle görüntülendi:

