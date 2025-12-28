onedio
Sputnik, Putin'in Dünya Liderlerine Hediye Gönderdiği Bir Video Yayınladı: Videoda Sürprizler Var

Hakan Karakoca
28.12.2025 - 21:33

Rusya merkezli Sputnik’in paylaştığı yeni yıl videosu, Moskova’nın küresel diplomasi anlayışını semboller üzerinden aktaran dikkat çekici mesajlar barındırıyor. Görüntülerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünya liderlerine gönderdiği “hediyeler” aracılığıyla ülkeler arası ilişkilerde izlenen stratejik çizgiye işaret ediliyor. Videodaki her bir obje, Rusya’nın ilgili ülkelere yönelik siyasi, askerî ve ekonomik tutumunun simgesel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Sputnik'in hazırladığı videonun Rusya'nın liderlere bakış açısını yansıttığı yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu Nükleer Santrali hediyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu Nükleer Santrali hediyesi...

Videodaki bölümlerden birinde, Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan hediye oluyor. Paketten, Türkiye’nin enerji geleceğini simgeleyen Akkuyu Nükleer Santrali temalı bir kar küresi çıkıyor.

En dikkat çekici hediye ise Kiev'e... Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye Putin'den bir kelepçe hediye ediliyor ve Zelenski kendini demir parmaklıklar ardında buluyor.

