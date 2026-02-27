onedio
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da Gidebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları

Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya'da Gidebileceğiniz Filmler ve Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2026 - 08:01

28 Şubat – 1 Mart 2026 hafta sonunda Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya’da sahneler ve beyazperde yine dolu dolu. Şehirlerin kültür-sanat ajandası; sinema salonlarından devlet ve özel tiyatro sahnelerine kadar geniş bir yelpazede dikkat çekici yapımlara ev sahipliği yapıyor.

Peki hangi eserler izlenebilecek? Buyrun beraber bakalım...

Ankara'da Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

Ankara'da Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

  • Film: Arco | Mekan: Paribu Cineverse ANKAmall (Ankara) | Tür: Bilim Kurgu | Format: 2D, Dublajlı | Vizyon Tarihi: Belirtilmemiş | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: 10:50, 13:00, 15:10, 17:20

  • Film: D.I.S.C.O. | Mekan: Paribu Cineverse ANKAmall (Ankara) | Tür: Komedi | Format: 2D | Vizyon Tarihi: Belirtilmemiş | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: 12:20, 14:45, 17:10, 19:30, 21:55

  • Film: Sığınak (Shelter) | Mekan: Paribu Cineverse ANKAmall (Ankara) | Tür: Aksiyon/Gerilim | Format: 2D, Altyazılı | Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026 | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: Belirtilmemiş (Gün Boyu)

  • Film: Kıbrıs Türküsü | Mekan: Paribu Cineverse Panora (Ankara) | Tür: Dram | Format: 2D | Vizyon Tarihi: Belirtilmemiş | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10, 23:20

  • Film: D.I.S.C.O. | Mekan: Paribu Cineverse Panora (Ankara) | Tür: Komedi | Format: 2D | Vizyon Tarihi: Belirtilmemiş | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: 13:50, 18:45

  • Film: Sığınak (Shelter) | Mekan: Paribu Cineverse Panora (Ankara) | Tür: Aksiyon/Gerilim | Format: 2D, Altyazılı | Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026 | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: Belirtilmemiş

  • Film: D.I.S.C.O. | Mekan: Paribu Cineverse Armada (Ankara) | Tür: Komedi | Format: 2D | Vizyon Tarihi: Belirtilmemiş | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: 19:35, 22:00

  • Film: Sığınak (Shelter) | Mekan: Paribu Cineverse Armada (Ankara) | Tür: Aksiyon/Gerilim | Format: 2D, Altyazılı | Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026 | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Seanslar: Belirtilmemiş

Ankara'da Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

Ankara'da Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

  • Oyun: Bir Yudum Muhabbet | Mekan / Sahne: ABB Şehir Tiyatroları (Ankara) | Tür: Komedi | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: Belirtilmemiş | Durum: TÜKENDİ (Sold Out)

  • Oyun: DOSYA: KELEBEK | Mekan / Sahne: Şinasi Sahnesi (Ankara) | Tür: Yetişkin Tiyatrosu | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: Belirtilmemiş | Durum: Bilet Satışı Aktif

  • Oyun: Düğün ya da Davul | Mekan / Sahne: ABB Şehir Tiyatroları (Ankara) | Tür: Komedi | Tarih: 27 Şubat 2026 | Saat: Belirtilmemiş | Durum: TÜKENDİ (Hafta Sonu Öncesi)

İzmir'de Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

İzmir'de Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

  • Mekanlar: Bergama SineGama, Bornova Batı Sineması | Filmler: 7 Büyük Günah, Arco, Avatar: Ateş ve Kül

  • Mekanlar: Cinepoll Kemalpaşa Sineması, Karaca Sineması | Filmler: Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Bak Postacı Geliyor

  • Mekanlar: Fransız Kültür Merkezi, Orıgınn Creatıve Hub | Filmler: Ciddi Olmanın Önemi, Çığlık 7, D.I.S.C.O.

  • Mekanlar: İstinyePark Renk Sineması, Tarihi Bıçakçı Han | Filmler: Efes'in Sırrı, Hamnet, Hoplayanlar, Kahraman Cüceler

  • Mekanlar: Univercity Park Avm Sineması, Urla MyCinelife | Filmler: Ketenpere: Dalavere, Kıbrıs Türküsü, Kopma Noktası

  • Diğer Vizyon Filmleri: Kurak Günler, Manevi Değer, Momo, Mutluyuz Mu?, Nürnberg, Öğretmenler Odası, Parçalı Yıllar, Sığınak, Sırat, Tavşan Luna: Kalp Adası, Uğultulu Tepeler, Uzun Kuyruk Marsupilami

İzmir'de Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

İzmir'de Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

  • Eser: KARINCALAR / BİR SAVAŞ VARDI | Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi (İzmir) | Tür / Yaş Sınırı: Dram / 8+ Yaş | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: 20:30

  • Eser: SÜT KARDEŞLER | Mekan: Bornova K.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi (İzmir) | Tür / Yaş Sınırı: Komedi / 13+ Yaş | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: 15:00, 20:30

  • Eser: Hisseli Harikalar Kumpanyası | Mekan: Sahne Tozu Haldun Dormen Sahnesi (İzmir) | Tür / Yaş Sınırı: Klasik Müzikal | Tarih: 28 Şub - 1 Mar | Saat: Belirtilmemiş

  • Eser: BÖCEK OTELİ | Mekan: Bornova K.M. Bozkurt Kuruç Sahnesi (İzmir) | Tür / Yaş Sınırı: Çocuk Oyunu / 4-9 Yaş | Tarih: 1 Mart 2026 | Saat: 11:00, 14:00

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

  • Yapım: SüngerBob: Korsan Macerası | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Animasyon | Platform Puanı: 4.4 (214 Değerlendirme)

  • Yapım: Hamnet | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Tarihi Dram | Platform Puanı: 4.4 (723 Değerlendirme)

  • Yapım: Mutluyuz Mu? | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Komedi | Platform Puanı: 4.1 (138 Değerlendirme)

  • Yapım: Sığınak (Shelter) | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Aksiyon/Gerilim | Platform Puanı: 4.3 (14 Değerlendirme)

  • Yapım: Muamma: Cenin-i Cin | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Korku | Platform Puanı: 4.5 (6 Değerlendirme)

  • Yapım: Uğultulu Tepeler | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Romantik Dram | Platform Puanı: 3.6 (84 Değerlendirme)

  • Yapım: Günahkârlar | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Gerilim | Platform Puanı: 3.6 (17 Değerlendirme)

  • Yapım: Momo / Kahraman Cüceler | Mekan: Cinetime Özdilek Eskişehir, Eskişehir Prestige | Tür: Aile/Animasyon | Platform Puanı: 5.0 (Mikro Değerlendirme)

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

  • Eser: SİHİRLİ FLÜT | Mekan / Sahne: Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi (Eskişehir) | Tür / Kategori: Çocuk Oyunu | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: 14:00

  • Eser: LÜKÜS HAYAT | Mekan / Sahne: AKM Sahnesi (Eskişehir) | Tür / Kategori: Müzikal | Tarih: 28 Şubat 2026 | Saat: 20:30

  • Eser: LÜKÜS HAYAT | Mekan / Sahne: AKM Sahnesi (Eskişehir) | Tür / Kategori: Müzikal | Tarih: 1 Mart 2026 | Saat: 18:00

Antalya'da Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

Antalya'da Bu Hafta Sonu İzleyebileceğiniz Filmler

  • Film: Momo | Mekan: Cinetime ÖzdilekPark vb. (Antalya) | Tür: Dram, Fantastik, Aile | Süre: 91 dk | Puan: 5.0 | Durum: Vizyonda

  • Film: Zootropolis 2 | Mekan: Cinetime ÖzdilekPark vb. (Antalya) | Tür: Animasyon, Aile | Puan: 4.8 | Durum: Vizyonda

  • Film: Avatar: Ateş ve Kül | Mekan: Cinetime ÖzdilekPark vb. (Antalya) | Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon | Puan: 4.6 | Durum: Vizyonda

  • Film: Sığınak (Shelter) | Mekan: Cinetime ÖzdilekPark vb. (Antalya) | Tür: Aksiyon, Gerilim | Süre: 107 dk | Puan: 4.3 | Durum: Vizyonda

  • Film: Mutluyuz Mu? | Mekan: Cinetime ÖzdilekPark vb. (Antalya) | Tür: Komedi (Yerel) | Puan: 4.1 | Durum: Vizyonda

  • Film: D.I.S.C.O. | Mekan: Şehir Geneli Tüm Salonlar (Antalya) | Tür: Komedi | Süre: 102 dk | Puan: 4.7 | Durum: Vizyonda

  • - Film: Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana | Mekan: Şehir Geneli Tüm Salonlar (Antalya) | Tür: Belgesel/Sanat | Puan: 4.8 | Durum: Vizyonda

Antalya'da Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

Antalya'da Bu Hafta Sonu Gidebileceğiniz Oyunlar

  • Eser: Kuş Adımları | Mekan: Antalya Şehir Tiyatroları | Tür / Kategori: Çocuk ve Gençlik Oyunu | Tarih: 28 Şubat 2026 | İletişim / Gişe: 0242 249 53 20

  • Eser: Mezbahaların Kutsal Johanna'sı | Mekan: Antalya Şehir Tiyatroları | Tür / Kategori: Yetişkin Oyunu | Tarih: 28 Şubat 2026 | İletişim / Gişe: 0242 249 53 20

  • Eser: Balon Ağacı | Mekan: Antalya Şehir Tiyatroları | Tür / Kategori: Kukla Çocuk Oyunu | Tarih: 1 Mart 2026 | İletişim / Gişe: 0242 249 53 20

