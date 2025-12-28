Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Bir Gözaltı Daha Geldi: Ünlü Stilist Rabia Yaman Gözaltında
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında, daha önce birçok tanınmış ismin gözaltına alındığı dosyaya yeni bir operasyon eklendi.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen son operasyonda, modacı ve stilist Rabia Yaman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma genişlerken her gün yeni bir isim operasyonla gözaltına alınıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın