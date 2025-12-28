onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Bir Gözaltı Daha Geldi: Ünlü Stilist Rabia Yaman Gözaltında

Hakan Karakoca
28.12.2025 - 21:04

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında, daha önce birçok tanınmış ismin gözaltına alındığı dosyaya yeni bir operasyon eklendi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen son operasyonda, modacı ve stilist Rabia Yaman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

Soruşturma genişlerken her gün yeni bir isim operasyonla gözaltına alınıyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, son uyuşturucu operasyonu dalgasında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmış, bunlardan FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan’ın da aralarında olduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

Bugün gerçekleştirilen yeni operasyonda ise gözaltına alınan isimler arasına modacı-stilist Rabia Yaman da eklendi.

