Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Bir Gözaltı Daha Geldi: Ünlü Stilist Rabia Yaman Gözaltında

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında, daha önce birçok tanınmış ismin gözaltına alındığı dosyaya yeni bir operasyon eklendi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen son operasyonda, modacı ve stilist Rabia Yaman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.