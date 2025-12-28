onedio
Rabia Yaman Kimdir? Rabia Yaman Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.12.2025 - 21:08

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ederken stil danışmanı, sosyal medya fenomeni Rabia Yaman da gözaltına alınan isimler arasına girdi. Peki Rabia Yaman kimdir? Kaç yaşında? Neden göz altına alındı?

Rabia Yaman Kimdir?

Stil danışmanlığı yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Yaman, 1992 doğumlu ve 2025 yılı itibariyle 33 yaşındadır. 

Aslen Bolulu olan Yaman, modacı, stil danışmanı ve stilist olarak mesleki yaşantısını devam ettirmektedir.

Rabia Yaman Özel Hayatı

Geçtiğimiz yıllarda magazinin göbeğine iki ünlü isimle oturan Rabia Yaman, 2018 yılında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'la evlilik kararı almıştı. 

Çift nişanlandıktan sonra evlenmekten vazgeçmiş, yüzükler atılmıştı. Her şey Özyıldız'ın 'Biz böyle iyiyiz, evlilik düşünmüyoruz' demecinden sonra tepetaklak olmuştu. Bundan birkaç yıl sonra ise Rabia Yaman ve Can Yaman'ın beraber olduğu dedikoduları yayılmıştı.

Rabia Yaman Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, 28 Aralık akşam saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi. 

Operasyonda modacı stilist Rabia Yaman da gözaltına alındı.

