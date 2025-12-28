Rabia Yaman Kimdir? Rabia Yaman Neden Gözaltına Alındı?
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ederken stil danışmanı, sosyal medya fenomeni Rabia Yaman da gözaltına alınan isimler arasına girdi. Peki Rabia Yaman kimdir? Kaç yaşında? Neden göz altına alındı?
Tüm detaylar içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rabia Yaman Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rabia Yaman Özel Hayatı
Rabia Yaman Neden Gözaltına Alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın