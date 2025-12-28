onedio
Karşılık Vermeyeni Affetmiyor: Şebnem Bozoklu Kaosunu Yeni Atlatan Eda Ece'den Net Sinem Ünsal Hamlesi!

Karşılık Vermeyeni Affetmiyor: Şebnem Bozoklu Kaosunu Yeni Atlatan Eda Ece'den Net Sinem Ünsal Hamlesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.12.2025 - 18:26

Geçtiğimiz haftaya Şebnem Bozoklu'yu takipten çıkma meselesiyle damga vuran Eda Ece'den bu sefer de bir Sinem Ünsal hamlesi geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Annelik molasından Instagram'da yayınlanan ilk dikey dizi olan Yeni Nesil Aile'yle dönen Eda Ece, magazine de hızlı döndü.

Annelik molasından Instagram'da yayınlanan ilk dikey dizi olan Yeni Nesil Aile'yle dönen Eda Ece, magazine de hızlı döndü.

Geçtiğimiz haftalarda gündemimizde Eda Ece'nin Şebnem Bozoklu hamlesi vardı, belki denk gelmişsinizdir. 

Çok yakın arkadaş olmadığını fakat ortak arkadaşlara sahip olduklarından aynı bir tanışıklıkları olduğunu düşündüğümüz Eda Ece ve Şebnem Bozoklui bir takip meselesiyle dikkat çekmişti. Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu takipten çıkmış, haber kısa süre içinde yayılınca da bir açıklamada bulunmuştu. 

Şebnem Bozoklu'yla yüz yüze hiç tanışmadıklarını belirten Eda Ece, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu, birbirlerini tanımamalarına rağmen takibe aldıklarını belirten Eda Ece, 'Herhalde karşılıklı takibin olmadığı bir an yakaladılar' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Eda Ece yine benzer bir olayla gündeme oturmayı başardı!

Eda Ece yine benzer bir olayla gündeme oturmayı başardı!

Birkaç gün önce Go Türkiye etkinliğinde şimdilerde Uzak Şehir'le fırtınalar estiren Sinem Ünsal'la yan yana denk gelen Eda Ece, Ünsal'a tatlı bakışlarıyla dikkat çekmişti. 

Hemen akabinde de Sinem Ünsal'ı takibe aldığı ortaya çıkmıştı.

Sinem Ünsal'dan karşılık almayan Eda Ece, 24 saat içinde takip kararından vazgeçti.

Sinem Ünsal'dan karşılık almayan Eda Ece, 24 saat içinde takip kararından vazgeçti.

Kendisine dönüş yapmayanı affetmediğine ve görmezden geleni sildiğine kanaat getirdiğimiz Eda Ece, Sinem Ünsal'ı bir çırpıda takipten çıktı.

