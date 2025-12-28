Karşılık Vermeyeni Affetmiyor: Şebnem Bozoklu Kaosunu Yeni Atlatan Eda Ece'den Net Sinem Ünsal Hamlesi!

Geçtiğimiz haftalarda gündemimizde Eda Ece'nin Şebnem Bozoklu hamlesi vardı, belki denk gelmişsinizdir.

Çok yakın arkadaş olmadığını fakat ortak arkadaşlara sahip olduklarından aynı bir tanışıklıkları olduğunu düşündüğümüz Eda Ece ve Şebnem Bozoklui bir takip meselesiyle dikkat çekmişti. Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu takipten çıkmış, haber kısa süre içinde yayılınca da bir açıklamada bulunmuştu.

Şebnem Bozoklu'yla yüz yüze hiç tanışmadıklarını belirten Eda Ece, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu, birbirlerini tanımamalarına rağmen takibe aldıklarını belirten Eda Ece, 'Herhalde karşılıklı takibin olmadığı bir an yakaladılar' ifadelerini kullanmıştı.