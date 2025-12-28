onedio
Rapçi Keskin Kimdir? Yuşa Keskin Neden Gözaltına Alındı?

Rapçi Keskin Kimdir? Yuşa Keskin Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.12.2025 - 16:49

Ünlülere düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ederken gözaltına alınan isimlerden biri de rapçi Keskin oldu. Gerçek adı Yuşa Keskin olan rapçinin kim olduğu, neden gözaltına alındığı ise merak konusu oldu. 

Peki, Yuşa Keskin kimdir? Rapçi Keskin neden gözaltına alındı?

İşte tüm detaylar...

Rapçi Keskin Kimdir?

Rapçi Keskin Kimdir?

Türk rap müziğinin genç yeteneklerinden biri olan Rapçi Keskin'in gerçek adı Yuşa Keskin'dir. 

 Kendi özgün tarzı ve üretken müzik anlayışı ile dikkat çeken sanatçı, genç yaşına rağmen büyük bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Instagram'da 260 bin takipçisi olan Keskin, 'DOMDOM', 'EĞME BOYUN', 'Tüfek', 'AYIKAMAZSIN', 'Kısa Keleş', '55-53' gibi şarkılarıyla öne çıkmıştır. 

Rapçi Keskin Kaç Yaşında? Nereli?

YouTube'da milyonlarca dinlenmeye sahip olan Rapçi Keskin, Samsun'un köklü mahallelerinden biri olan Cedit Mahallesi'nde 2001 yılında dünyaya gelmiştir. 

2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Keskin, Khontkar öncülüğünde kurulan RedKeys Music'le çalışmaktadır.

Rapçi Keskin Neden Gözaltına Alındı?

Rapçi Keskin Neden Gözaltına Alındı?

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ederken Yuşa Keskin de gözaltına alınan isimlerden oldu. 

Keskin, şarkı sözlerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

