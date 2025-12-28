Rapçi Keskin Kimdir? Yuşa Keskin Neden Gözaltına Alındı?

Türk rap müziğinin genç yeteneklerinden biri olan Rapçi Keskin'in gerçek adı Yuşa Keskin'dir.

Kendi özgün tarzı ve üretken müzik anlayışı ile dikkat çeken sanatçı, genç yaşına rağmen büyük bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Instagram'da 260 bin takipçisi olan Keskin, 'DOMDOM', 'EĞME BOYUN', 'Tüfek', 'AYIKAMAZSIN', 'Kısa Keleş', '55-53' gibi şarkılarıyla öne çıkmıştır.

Rapçi Keskin Kaç Yaşında? Nereli?

YouTube'da milyonlarca dinlenmeye sahip olan Rapçi Keskin, Samsun'un köklü mahallelerinden biri olan Cedit Mahallesi'nde 2001 yılında dünyaya gelmiştir.

2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Keskin, Khontkar öncülüğünde kurulan RedKeys Music'le çalışmaktadır.