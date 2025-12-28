Rapçi Keskin Kimdir? Yuşa Keskin Neden Gözaltına Alındı?
Ünlülere düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ederken gözaltına alınan isimlerden biri de rapçi Keskin oldu. Gerçek adı Yuşa Keskin olan rapçinin kim olduğu, neden gözaltına alındığı ise merak konusu oldu.
Peki, Yuşa Keskin kimdir? Rapçi Keskin neden gözaltına alındı?
İşte tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rapçi Keskin Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rapçi Keskin Neden Gözaltına Alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın