Rapçi Keskin Şarkı Sözlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirdiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
'Keskin' mahlasıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin, şarkı sözlerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Keskin mahlasıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin gözaltına alındı.
