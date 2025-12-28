onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rapçi Keskin Şarkı Sözlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirdiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Rapçi Keskin Şarkı Sözlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirdiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 16:32

'Keskin' mahlasıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin, şarkı sözlerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keskin mahlasıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin gözaltına alındı.

Keskin mahlasıyla bilinen rapçi Yuşa Keskin gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi daha bugün gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında dördüncü dalga bu sabah başladı. 'Keskin' mahlaslı rapçi Yuşa Keskin de gözaltına alınanlar arasına girdi. Keskin'in, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Orçun

Onedio editörleri Z kuşağımı acaba böyle salak salak haberleri son dakika vermek falan! Amk rapçi keskin kim.. Ülkede rapçi olmayan kaldı mı acaba ? Lütfen S... Devamını Gör

Limo Limpard

bu gece mervelerdeyiz