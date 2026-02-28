Senin Hangi 3 Özelliğine Hayran Kalıyorlar?

Herkesin bir etkisi vardır. Kimi odaya girince enerji değişir, kimi konuşunca ortam sakinleşir, kimi de sadece varlığıyla bile güven verir. Peki insanlar sende en çok hangi üç özelliğe hayran kalıyor? Belki farkındasın, belki hiç değilsin.

Hadi teste!