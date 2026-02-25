onedio
Seni Aklından Çıkaramayan Kişi Kim?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.02.2026 - 15:57

Bazen biri vardır… Sen hayatına devam ettiğini sanırsın ama o hala bir şarkıda, bir sokakta, bir bildirim sesinde seni hatırlar. Kimileri gururundan yazamaz, kimileri uzaktan izler, kimileri ise sadece acaba diye düşünür. Peki sen farkında olmadan kimin zihninde yer etmişsin? 

Hadi bakalım!

İnci Döşer
