Bu Kişilik Testine Göre Evcil Hayvanına Hangi İsmi Koymalısın?

Evcil hayvan ismi seçmek, sandığından daha ciddi bir mesele. Çünkü o isim her gün defalarca söylenecek, sevgiyle çağrılacak, bazen minik bir azarla uzatılacak. Karakterin ne kadar sakin, enerjik, yaratıcı ya da cool ise, koyacağın isim de o kadar sen olmalı. Bakalım senin ruhuna hangi isim yakışıyor?