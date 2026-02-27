Ev Partilerinin Havasını Değiştirecek Elektronik Parçalar

Basit ama etkili yapısıyla kalabalığı aynı ritimde buluşturur. Tekrar eden vokal, ev partisinde herkesin parçaya hızlıca adapte olmasını sağlar. Enerjisi ne çok serttir ne de arka plana düşer. Geceyi sabit tempoda tutmak için ideal bir parça. Ayrıca Daft Punk farkı kendisini fazlasıyla hissettiriyor.