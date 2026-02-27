Ev Partilerinin Havasını Değiştirecek Elektronik Parçalar
Ev partileri bazen tek bir doğru şarkıyla efsaneye dönüşür. Işıklar loş, sohbetler dağınık, biri mutfağa yol olmuşken arka planda doğru elektronik parça çaldığında ortam kendiliğinden toparlanır. Elektronik müzik tam da bu noktada devreye girer ve temposuyla enerjiyi yükseltir. Bu yüzden sağlam bir liste hazırladık. Haydi birlikte bakalım!
RÜFÜS DU SOL - Innerbloom
The Chemical Brothers - Go
Daft Punk - Around The World
CamelPhat & Elderbrook - Cola
BICEP - GLUE
deadmau5 - Strobe
Bonobo - Kerala
Bedouin - Hologram
Hansmann & Klausing - Who Are You
French 79 - Hometown
