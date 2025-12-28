onedio
Artık 'Akıllı' Sayılmayacaklar: 1 Ocak İtibarıyla WhatsApp Kullanamayacak Android ve iPhone Modelleri

Artık 'Akıllı' Sayılmayacaklar: 1 Ocak İtibarıyla WhatsApp Kullanamayacak Android ve iPhone Modelleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 16:57

1 Ocak 2026 itibarıyla bazı cep telefonu modellerinde artık WhatsApp kullanılamayacak. Bu tarih itibarıyla Android 5.0, iOS 15.1 altı cihazların WhatsApp desteği biteceği için, bazı model cep telefonlarında WhatsApp desteklenemeyecek.

İşte, 1 Ocak 2026 itibarıyla WhatApp kullanamayacak Android ve iPhone cep telefonu modelleri:

Kaynak: Webtekno

Dünya çapında en çok kullanılan mobil iletişim araçlarından biri WhatsApp'la iletişim kurmak.

Dünya çapında en çok kullanılan mobil iletişim araçlarından biri WhatsApp'la iletişim kurmak.

Hemen herkesin cep telefonlarında yüklü olan bu uygulama sayesinde anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli arama imkanlarının tümüne erişilebiliyor. Bu da WhatsApp'ın en yaygın iletişim uygulamalarından biri olmasını sağlıyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla bazı cep telefonu modellerinde WhatsApp kullanılamayacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla bazı cep telefonu modellerinde WhatsApp kullanılamayacak.

1 Ocak itibarıyla WhatsApp kullanamayacak cep telefonu modelleri belli oldu. Hangi cep telefonlarında WhatsApp kullanılamayacak?

1 Ocak itibarıyla Android 5.0, iOS 15.1 altı cihazların WhatsApp desteği bitiyor. İşte, WhatsApp kullanamayacak cep telefonu modelleri:- iPhone 5

- iPhone 5c

- iPhone 5S

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- Samsung Galaxy S3 & S4 & S5

- Samsung Galaxy Note 2 & Note 3

- Samsung Galaxy Ace 3

- Samsung Galaxy S4 Mini

- Samsung Galaxy Trend

- Samsung Galaxy J2

- Sony Xperia Z2

- Sony Xperia Z3

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend D2

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus F5

- LG Optimus L7 II

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
