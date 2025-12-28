Bayraktar KIZILELMA Tarihe Geçti: İlk Kez İki İnsansız Savaş Uçağı Kol Uçuşu Yaptı
Savunma sanayinin en büyük projelerinden biri olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, bugün tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.
BAYKAR tarafından paylaşılan test uçuşunun görüntüleri
Bayraktar KIZILELMA’nın tarihe geçen uçuşu, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapıldı.
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’dan paylaşım geldi.
