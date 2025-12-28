onedio
Bayraktar KIZILELMA Tarihe Geçti: İlk Kez İki İnsansız Savaş Uçağı Kol Uçuşu Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 15:26

Savunma sanayinin en büyük projelerinden biri olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, bugün tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.

BAYKAR tarafından paylaşılan test uçuşunun görüntüleri

Bayraktar KIZILELMA’nın tarihe geçen uçuşu, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapıldı.

Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) yaptı. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’dan paylaşım geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında, “Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!” ifadesini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da “Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen...” değerlendirmesinde bulundu.

