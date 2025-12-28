Son 3 Gün! Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat, 31 Aralık'tan Sonra Cezası Var

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, altı ayını doldurmuş tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi 2026 yılı itibarıyla zorunlu. Evcil hayvanlar, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri ya da il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından kayıt altına alınacak.

Kaybolan evcil hayvanlara mikroçip sayesinde daha kolay ulaşılabilecek. Aynı zamanda mikroçip sayesinde hayvanların sağlık geçmişleri de sistem üzerinden takip edilebilecek.

İşlemler Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET üzerinden yürütülüyor.