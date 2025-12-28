onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son 3 Gün! Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat, 31 Aralık'tan Sonra Cezası Var

Son 3 Gün! Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat, 31 Aralık'tan Sonra Cezası Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 12:12

Yeni yılda uygulanmaya başlanacak pek çok yenilik var. Bu yeniliklerden bir tanesi de evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu. Kedi ve köpeklerine çip taktırmayan evcil hayvan sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak. Son tarih ise 31 Aralık!

Peki evcil hayvanlara nasıl çip taktırılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evcil hayvan sahipleri dikkat: Son tarih 31 Aralık!

Evcil hayvan sahipleri dikkat: Son tarih 31 Aralık!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, altı ayını doldurmuş tüm sahipli kediköpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi 2026 yılı itibarıyla zorunlu. Evcil hayvanlar, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri ya da il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından kayıt altına alınacak.

Kaybolan evcil hayvanlara mikroçip sayesinde daha kolay  ulaşılabilecek. Aynı zamanda mikroçip sayesinde hayvanların sağlık geçmişleri de sistem üzerinden takip edilebilecek.

İşlemler Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET üzerinden yürütülüyor.

Evcil hayvanlara nasıl çip taktırılır?

Evcil hayvanlara nasıl çip taktırılır?

Evcil hayvanlara çip uygulaması yalnızca özel veya resmi kurumlarda çalışan veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Mikroçip özel bir iğne ile evcil hayvanın kürek kemiklerinin arasında kalan deri altına yerleştiriliyor.

Mikroçip üzerinde yer alan 15 haneden oluşan kod ile evcil hayvanın bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

Kedi ve köpeklere çip taktırmamanın cezası ne kadar?

Güncel çip ücreti, yaklaşık 600 TL civarında. Fakat belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan evcil hayvan sahiplerine yaklaşık 8 bin 306 liraya kadar idari para cezası uygulanabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın