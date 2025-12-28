onedio
Uyuşturucu Operasyonu: Süzer Holding Veliahtı Ali Baran Süzer ve Fenoman "Bacım" da Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 11:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, rapçi Ege!, Miss Turkey güzellerinden manken Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ve 'Bacım' ismiyle sosyal medyada fenomen olan hesabın sahibi Şebnem İnan da gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Bu sabah saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, rapçi Ege!, Miss Turkey güzellerinden manken Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’yı gözaltına aldı.

Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, geçtiğimiz günlerde aynı soruşturmada ifade vermişti.

Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ve 'Bacım' ismiyle sosyal medyada fenomen olan hesabın sahibi Şebnem İnan da gözaltına alındı.

Bu gözaltına alınanların tam listesi.

twitter.com

  • Buse İskenderoğlu

  • Ali Baran Süzer

  • Burak Güngörmedi

  • Resul Arslan

  • Emrah Gencer

  • Ömer Can Kılıç

  • Şebnem İnan

  • Nilay Didem Kılavuz

  • Yasin Burak Becek

  • Dilara Ege Çevik

  • Tuğrulbey Aran

  • Rabia Karaca

  • Cengi Can Atasoy

  • Cihan Güler

  • Ege Karataşlı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
