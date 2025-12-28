Uyuşturucu Operasyonu: Süzer Holding Veliahtı Ali Baran Süzer ve Fenoman "Bacım" da Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, rapçi Ege!, Miss Turkey güzellerinden manken Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.
Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ve 'Bacım' ismiyle sosyal medyada fenomen olan hesabın sahibi Şebnem İnan da gözaltına alındı.
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Bu gözaltına alınanların tam listesi.
