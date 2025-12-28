onedio
Kredi Kartlarında Biriken Puanlar İçin Kritik Uyarı: Bankalar Silemez!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 11:25

Vatandaşlar, kredi kartı ile yaptıkları harcamalarla zaman zaman kampanyalardan yararlanıyor ve kartta puan birikmesi sağlanıyor. Bankalar, yıl sonu ile birlikte kredi kartlarında biriken puanları silebiliyor. Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların kredi kartlarında biriken puanları silmesinin kanunsuz olduğunu söyleyerek, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabileceğini ifade etti.

Bankalar, bilanço ve muhasebe hesaplarını gerekçe göstererek vatandaşların kredi kartlarında biriken paraları silebiliyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, yüksek limitli bazı özel kartların yıl sonu para puanlarının silinmediğine değinerek, şöyle konuştu:

'Bu puanların bazıları dönemsel kampanyalarla sınırlı olup, bir kısmı ise birikerek yıl sonuna kadar tüketicinin topladığı para puanlarla ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanımaktadır. Ancak yıl sonunda kullanılamayan bu puanlar, bankalar tarafından yıl sonu bilanço ve muhasebe hesapları gerekçe gösterilerek sıfırlanmaktadır. Oysa yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli bazı özel kartların para puanları yeni yıla aktarılabilmektedir. Ancak kullanılan kartların çoğunluğunda toplanan bu para puanlar, yıl sonu itibarıyla bu gerekçeyle sıfırlanmaktadır.'

“Puanlar silinecekse muhakkak müşteriye bildirilmeli”

Tüketicinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

'Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yıl sonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır.'

Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bilgilendirilmediği durumlarda tüketici hakem heyetlerine gitmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
