Kredi Kartlarında Biriken Puanlar İçin Kritik Uyarı: Bankalar Silemez!

Tüketicinin bilgilendirilmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

'Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yıl sonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır.'

Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bilgilendirilmediği durumlarda tüketici hakem heyetlerine gitmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler.'