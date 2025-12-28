Kredi Kartlarında Biriken Puanlar İçin Kritik Uyarı: Bankalar Silemez!
Vatandaşlar, kredi kartı ile yaptıkları harcamalarla zaman zaman kampanyalardan yararlanıyor ve kartta puan birikmesi sağlanıyor. Bankalar, yıl sonu ile birlikte kredi kartlarında biriken puanları silebiliyor. Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların kredi kartlarında biriken puanları silmesinin kanunsuz olduğunu söyleyerek, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabileceğini ifade etti.
Bankalar, bilanço ve muhasebe hesaplarını gerekçe göstererek vatandaşların kredi kartlarında biriken paraları silebiliyor.
“Puanlar silinecekse muhakkak müşteriye bildirilmeli”
