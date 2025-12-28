onedio
Türkiye Kara Teslim: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İndi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 08:42

Türkiye’de bu yıl her zamankinden az olan kar yağışı bugün yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Batı bölgeleri kuvvetli rüzgâr ve yağmura teslim olurken, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin ekstra dikkatli olması yönünde uyarı yayımladı. Yeni haftanın ilk günü etkisini artıracak kar yağışları hafta boyunca devam edecek. 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026’da İstanbul’da da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yeni yılın son günleri yaşanırken Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası ülkemizde de etkisini hissettirmeye başladı.

Mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle bugün yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olacak. 

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

28 Aralık Pazar Hava Durumu 👇

29 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

30 Aralık Salı Hava Durumu 👇

31 Aralık Çarşamba Hava Durumu 👇

1 Ocak 2026 Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
