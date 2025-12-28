Türkiye Kara Teslim: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İndi
Türkiye’de bu yıl her zamankinden az olan kar yağışı bugün yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Batı bölgeleri kuvvetli rüzgâr ve yağmura teslim olurken, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin ekstra dikkatli olması yönünde uyarı yayımladı. Yeni haftanın ilk günü etkisini artıracak kar yağışları hafta boyunca devam edecek. 31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026’da İstanbul’da da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Yeni yılın son günleri yaşanırken Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası ülkemizde de etkisini hissettirmeye başladı.
28 Aralık Pazar Hava Durumu 👇
29 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇
30 Aralık Salı Hava Durumu 👇
31 Aralık Çarşamba Hava Durumu 👇
1 Ocak 2026 Perşembe Hava Durumu 👇
