Marketlerde "Pazar Kapalıyız" Krizi: Market Şubelerini Pazar Günü Kapatma Planına TAMPF da İtiraz Etti

Marketlerde "Pazar Kapalıyız" Krizi: Market Şubelerini Pazar Günü Kapatma Planına TAMPF da İtiraz Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 09:15

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı çalıştayda sektör temsilcilerinin pazar günü marketlerin kapatılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Çalıştay sonrası yapılan açıklamada, marketlerin kapatılması için son kararın Ticaret Bakanlığı’nda olduğu ifade edilmişti.

Pazar günü market şubelerinin kapatılması kararına Gıda Perakendecileri Derneği’nden sonra Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) da itiraz etti. TAMPF, bir gün bile market şubelerinin kapatılmasının sektöre büyük zarar vereceğini açıkladı.

TPF’nin geçtiğimiz hafta içi düzenlediği çalıştayda alınan “Pazar günü marketler kapatılsın” kararı gündemdeki yerini koruyor.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı konuşmada perakende sektörünün tarihi bir gelişme aşamasında olduğunu söyleyerek, “Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hâle getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Pazar günü marketlerin kapatılması kararına itirazlar gelmeye devam ediyor.

Çalıştayda alınan karara bir sektör temsilcisi kuruluş daha itiraz etti.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TAMPF olarak, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararımız ya da görüş birliğimiz bulunmadığını kamuoyuna önemle bildiririz… Söz konusu uygulama, tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır. Bu durum, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyecektir. Zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomiyi daraltacağı çok açıktır. Bu çerçevede, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığını bir kez daha belirtmek isteriz.”

