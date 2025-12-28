Marketlerde "Pazar Kapalıyız" Krizi: Market Şubelerini Pazar Günü Kapatma Planına TAMPF da İtiraz Etti
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı çalıştayda sektör temsilcilerinin pazar günü marketlerin kapatılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Çalıştay sonrası yapılan açıklamada, marketlerin kapatılması için son kararın Ticaret Bakanlığı’nda olduğu ifade edilmişti.
Pazar günü market şubelerinin kapatılması kararına Gıda Perakendecileri Derneği’nden sonra Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) da itiraz etti. TAMPF, bir gün bile market şubelerinin kapatılmasının sektöre büyük zarar vereceğini açıkladı.
TPF’nin geçtiğimiz hafta içi düzenlediği çalıştayda alınan “Pazar günü marketler kapatılsın” kararı gündemdeki yerini koruyor.
Pazar günü marketlerin kapatılması kararına itirazlar gelmeye devam ediyor.
