"Marketler Pazar Günü Kapalı mı Olacak?" Tartışması Sektör Temsilcilerini İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2025 - 13:20

Son günlerde marketlerin pazar günü kapalı olacağı iddiaları medyaya düşmüştü. 'Marketler pazar günü kapalı olmalı mı?' tartışmaları ise alışveriş yapanları ikiye böldü. Ancak son açıklamalara göre bu konuda sadece tüketici ikiye bölünmüş değil. Gıda Perakendecileri Derneği zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı.

"Büyük ekonomik hasarlara neden olabilir"

"Büyük ekonomik hasarlara neden olabilir"

Gıda Perakendecileri Derneği, anlaşma sağladığını açıklayan Türkiye Perakendeciler Federasyonunun yaklaşık 5 bin satış noktasıyla sektörü tam anlamıyla temsil etmediğini belirtti.

Dernek uygulamanın üretici ve ülke ekonomisi açısından olumsuz etkiler yaratacağını öne sürdü.

Tedarik zinciri aksayabilir

Tedarik zinciri aksayabilir

Türkiye'deki marketçilik sisteminin haftanın yedi günü çalışmak üzerine kurgulandığını belirten dernek yetkilileri pazar günü çalışılmadığı halde tedarik zincirde sorunlar olabileceğini ve bunun enflasyonu daha da arttırabileceği riskine dikkat çekti. Haftanın belli bir döneminde marketleri kapatmanın rekabeti kötü etkileyebileceği ve tüketiciyi mağdur edebileceği öne sürüldü. Ayrıca online alışverişin 7/24 yapılabildiği bir ortamda pazar günleri marketleri kapamanın çağın gereklilikleriyle çeliştiği ifade edildi.

