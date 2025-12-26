onedio
Bakanlık, Hileli Ürünleri Yine İfşa Etti: Bal, Yoğurt ve Baharatta Yasaklı Madde Şoku

Ali Can YAYCILI
26.12.2025 - 12:14

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığı yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle listeye baldan baharata kadar 34 yeni ürün eklendi. İşte lahmacundan köfteye kadar tespit edilen ve sağlığı tehdit eden o hileler.

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları deşifre etmeyi sürdürüyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılan 'taklit ve tağşiş' listesine, laboratuvar sonuçları kesinleşen 34 yeni gıda maddesi daha dahil edildi. Eklenen ürünlerden beşinin doğrudan insan sağlığını riske atacak nitelikte olduğu, diğerlerinde ise içerik sahteciliği yapıldığı vurgulandı.

Vatandaşlar, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden hileli ürünleri ve üretici firmaları anlık olarak takip edebiliyor. Yapılan son güncelleme ile birlikte, sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt, bal, kıyma ve çeşitli baharat türlerinde yapılan oyunlar gözler önüne serildi. Listede yer alan firmaların, maliyeti düşürmek ve haksız kazanç sağlamak adına tüketiciyi nasıl yanılttığı raporlara yansıdı.

İşte açıklanan son ifşa listesi:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
