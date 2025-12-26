Bakanlık, Hileli Ürünleri Yine İfşa Etti: Bal, Yoğurt ve Baharatta Yasaklı Madde Şoku

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılan 'taklit ve tağşiş' listesine, laboratuvar sonuçları kesinleşen 34 yeni gıda maddesi daha dahil edildi. Eklenen ürünlerden beşinin doğrudan insan sağlığını riske atacak nitelikte olduğu, diğerlerinde ise içerik sahteciliği yapıldığı vurgulandı.

Vatandaşlar, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden hileli ürünleri ve üretici firmaları anlık olarak takip edebiliyor. Yapılan son güncelleme ile birlikte, sofraların vazgeçilmezi olan yoğurt, bal, kıyma ve çeşitli baharat türlerinde yapılan oyunlar gözler önüne serildi. Listede yer alan firmaların, maliyeti düşürmek ve haksız kazanç sağlamak adına tüketiciyi nasıl yanılttığı raporlara yansıdı.