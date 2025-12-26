onedio
As Bayrakları As: Kabataş Erkek Liseli Öğrenci, Harvard Üniversitesi'ne Tam Burslu Olarak Kabul Edildi

As Bayrakları As: Kabataş Erkek Liseli Öğrenci, Harvard Üniversitesi'ne Tam Burslu Olarak Kabul Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 12:43

Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, Harvard’ın lise öğrencilerine yönelik ekonomi makalesi yarışmasında birinci olduktan sonra “Çölün Davosu” olarak bilinen uluslararası ekonomi zirvesinde en genç konuşmacı olarak yer aldı. Başarılarıyla dikkat çeken Cemil Türk, Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alarak eğitim hayatında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kabataş Erkek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, uluslararası alanda elde ettiği dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmeyi başardı!

Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, uluslararası alanda elde ettiği dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmeyi başardı!

Geçtiğimiz nisan ayında Harvard Üniversitesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ekonomi makalesi yarışmasında birincilik elde eden Türk, mayıs ayında ise “Çölün Davosu” olarak anılan prestijli ekonomi zirvesinde en genç konuşmacı olarak yer aldı. Bu önemli başarılarını, Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alarak taçlandırdı.

Mardin’de doğup büyüyen Cemil Türk’ün eğitim yolculuğu, öğretmen olan anne ve babasının desteğiyle şekillendi. Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrenimini sürdüren Türk, Harvard’ın düzenlediği söz konusu yarışmayı kazanan ilk Türk lise öğrencisi olma unvanını da elde etti. Orta gelirli ülkelerde gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini ele alan makalesi, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı ve bu başarısı sayesinde kamuoyunun da dikkatini çekti.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı.

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldı.

Akademik başarısının ardından uluslararası platformlarda da yer almaya başlayan Cemil Türk, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından organize edilen ve dünyanın önde gelen ekonomi ve siyaset aktörlerini bir araya getiren zirvede konuşma yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katıldığı etkinlikte söz alan Türk, bugüne kadar zirvede konuşan en genç isim olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alan Cemil Türk, üniversite eğitimini siyaset ve ekonomi alanlarında sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti. Başvuru sürecine de değinen Türk, ABD üniversitelerinde erken ve normal olmak üzere iki başvuru dönemi bulunduğunu belirterek, erken başvurunun daha sınırlı ama iddialı bir tercih olduğunu söyledi. Harvard’a kabul edilme ihtimalini düşük görmesine rağmen erken başvuru yaptığını aktaran Türk, bu kararın hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

