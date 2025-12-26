As Bayrakları As: Kabataş Erkek Liseli Öğrenci, Harvard Üniversitesi'ne Tam Burslu Olarak Kabul Edildi

Geçtiğimiz nisan ayında Harvard Üniversitesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ekonomi makalesi yarışmasında birincilik elde eden Türk, mayıs ayında ise “Çölün Davosu” olarak anılan prestijli ekonomi zirvesinde en genç konuşmacı olarak yer aldı. Bu önemli başarılarını, Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alarak taçlandırdı.

Mardin’de doğup büyüyen Cemil Türk’ün eğitim yolculuğu, öğretmen olan anne ve babasının desteğiyle şekillendi. Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrenimini sürdüren Türk, Harvard’ın düzenlediği söz konusu yarışmayı kazanan ilk Türk lise öğrencisi olma unvanını da elde etti. Orta gelirli ülkelerde gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini ele alan makalesi, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı ve bu başarısı sayesinde kamuoyunun da dikkatini çekti.