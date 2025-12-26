As Bayrakları As: Kabataş Erkek Liseli Öğrenci, Harvard Üniversitesi'ne Tam Burslu Olarak Kabul Edildi
Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, Harvard’ın lise öğrencilerine yönelik ekonomi makalesi yarışmasında birinci olduktan sonra “Çölün Davosu” olarak bilinen uluslararası ekonomi zirvesinde en genç konuşmacı olarak yer aldı. Başarılarıyla dikkat çeken Cemil Türk, Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul alarak eğitim hayatında önemli bir eşiği geride bıraktı.
Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, uluslararası alanda elde ettiği dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmeyi başardı!
ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldı.
