Küresel Isınma Yüzünden Dünya’da Günler Uzuyor: İyi mi, Kötü mü?
Kaynak: https://ethz.ch/en/news-and-events/et...
İklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkilerini genellikle fırtınalar, kuraklıklar veya yükselen deniz seviyeleriyle ilişkilendiririz. Ancak bilim dünyasından gelen son veriler, insan faaliyetlerinin çok daha temel bir fiziksel süreci, yani Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızını etkilediğini gösteriyor. Artık sadece doğayı değil, zamanın ritmini de değiştiriyoruz.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel ısınmanın tetiklediği en çarpıcı olaylardan biri, kutuplardaki devasa buz kütlelerinin hızla erimesidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu süreci anlamak için buz patencilerini gözlemlemek yeterlidir.
Rakamlar ilk bakışta küçük görünebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın