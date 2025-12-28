İzmir’de Kuraklık Nedeniyle Yapılan Su Kesintilerine Yılbaşında Ara Verilecek
Türkiye’de kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Türkiye’nin en büyük 3. şehrinde su kaynaklarındaki azalma nedeniyle ağustos ayından beri planlı su kesintileri yapılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) yaptığı açıklamaya göre, her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan su kesintisi yılbaşı akşamı yapılmayacak ve tüm kente su verilecek.
