onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir’de Kuraklık Nedeniyle Yapılan Su Kesintilerine Yılbaşında Ara Verilecek

İzmir’de Kuraklık Nedeniyle Yapılan Su Kesintilerine Yılbaşında Ara Verilecek

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 14:26

Türkiye’de kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında İzmir geliyor. Türkiye’nin en büyük 3. şehrinde su kaynaklarındaki azalma nedeniyle ağustos ayından beri planlı su kesintileri yapılıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) yaptığı açıklamaya göre, her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan su kesintisi yılbaşı akşamı yapılmayacak ve tüm kente su verilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye kuraklıkla mücadele ederken, İzmir’de aylardır uygulanan planlı su kesintisine yılbaşı akşamı ara verileceği açıklandı.

Türkiye kuraklıkla mücadele ederken, İzmir’de aylardır uygulanan planlı su kesintisine yılbaşı akşamı ara verileceği açıklandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos’ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın