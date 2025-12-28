onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eğitime 'Kar' Engeli: Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Eğitime 'Kar' Engeli: Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

hava durumu kar yağışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 16:27

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte pek çok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle de özellikle kar yağan kentlerde 'Yarın okullar tatil mi?', 'Yarın okul var mı?' diye merak edilmeye başlandı. 

İlk kar tatili haberi Zonguldak'tan geldi. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle 29 Aralık Pazartesi eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etkisini göstermeye başlayan Zonguldak'ta "Yarın okullar tatil mi?", "Yarın okul var mı?" diye merak ediliyor.

Etkisini göstermeye başlayan Zonguldak'ta "Yarın okullar tatil mi?", "Yarın okul var mı?" diye merak ediliyor.

İl genelinde yaşanan kar yağışı, fırtına ve yağmur nedeniyle Zonguldak Valiliği bazı tedbirler alındığını açıkladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu sosyal medya hesabından '29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi?' sorusuna cevap verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Aralık 2025 Pazar gününü 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, sabah saat 09.00'a kadar devam edecek olan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Akşam saatlerinde ise tekrardan kar yağışı kuvvetini artıracak.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Değerli hemşehrilerim, Sevgili öğrenciler,

İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın