Eğitime 'Kar' Engeli: Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte pek çok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle de özellikle kar yağan kentlerde 'Yarın okullar tatil mi?', 'Yarın okul var mı?' diye merak edilmeye başlandı.
İlk kar tatili haberi Zonguldak'tan geldi. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle 29 Aralık Pazartesi eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Etkisini göstermeye başlayan Zonguldak'ta "Yarın okullar tatil mi?", "Yarın okul var mı?" diye merak ediliyor.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
