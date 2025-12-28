Ünlülere Yönelik Operasyonda Sosyal Medya Fenomeni Zohaer Majhadi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni dalgada birçok kişi gözaltına alınırken, stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman’ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi.
Fuhuşa teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı.
