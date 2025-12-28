onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Operasyonda Sosyal Medya Fenomeni Zohaer Majhadi Gözaltına Alındı

Ünlülere Yönelik Operasyonda Sosyal Medya Fenomeni Zohaer Majhadi Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 23:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni dalgada birçok kişi gözaltına alınırken, stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman’ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fuhuşa teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fuhuşa teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni ve Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu çerçevesinde gözaltına alındığını duyurdu. Demir, Majhadi’nin İstanbul Havalimanı’nda yakalandığını belirtirken, ünlü ismin fuhuşa teşvik suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın