Meteoroloji'den 29 Aralık Pazartesi Günü İçin 16 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
29 Aralık Pazartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son durumu internet sitesinde paylaştı. 'Bugün hava nasıl olacak?', 'Kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı belli olmuş oldu. 16 kente sarı kodlu uyarı verilirken buralarda yoğun kar yağışı olacağının altı çizildi.
29 Aralık Hava Durumu: Bugün Kar Yağacak mı?
16 kente yoğun kar yağışı uyarısı.
