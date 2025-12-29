onedio
Meteoroloji'den 29 Aralık Pazartesi Günü İçin 16 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Dilara Şimşek
29.12.2025 - 07:16

29 Aralık Pazartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son durumu internet sitesinde paylaştı. 'Bugün hava nasıl olacak?', 'Kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı belli olmuş oldu. 16 kente sarı kodlu uyarı verilirken buralarda yoğun kar yağışı olacağının altı çizildi.

29 Aralık Hava Durumu: Bugün Kar Yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Aralık hava durumunu paylaştı. Bugün 16 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.'

16 kente yoğun kar yağışı uyarısı.

Meteoroloji, 16 kent için yoğun kar yağışı uyarısı verdi. Sarı kodlu uyarının yapıldığı şehirler şöyle: Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Van, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce.

Sıcaklık, hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin alanda seyredecek. Rüzgarın ise Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

