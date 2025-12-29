Meteoroloji'den 29 Aralık Pazartesi Günü İçin 16 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Aralık hava durumunu paylaştı. Bugün 16 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.'