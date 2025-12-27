İstanbul'a Kar Yağacak mı? O İlçelere Sulu Kar Yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde sulu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını hasretle bekleyen İstanbullular, o anları kaydetti.

Yapılan uyarılarda hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği ifade edilmişti. Uyarıların ardından Şişli, Sarıyer, Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçelerde sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Çatılarda ve araçların üzerinde kar yağışının etkisi görüldü.