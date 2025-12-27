İstanbul'a Kar Yağacak mı? O İlçelere Sulu Kar Yağdı!
Milyonlarca İstanbullu kar yağışını hasretle bekliyor. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşını kar yağışsız geçiren İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları yakından takip ediliyor. “İstanbul kar yağacak mı?” sorusu akıllarda dolaşırken bu sabah pek çok ilçeye sulu kar yağdı. İstanbul’a ne zaman kar yağacak diye beklerken yağan sulu kar kısa sürede etkisini kaybetti.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye beklenirken ilk adım geldi.
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı.
Arnavutköy'de etkili olan yağış böyle görüntülendi:
Başakşehir'den yağış görüntüsü:
