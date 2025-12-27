onedio
article/comments
article/share
İstanbul'a Kar Yağacak mı? O İlçelere Sulu Kar Yağdı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 13:58

Milyonlarca İstanbullu kar yağışını hasretle bekliyor. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşını kar yağışsız geçiren İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları yakından takip ediliyor. “İstanbul kar yağacak mı?” sorusu akıllarda dolaşırken bu sabah pek çok ilçeye sulu kar yağdı. İstanbul’a ne zaman kar yağacak diye beklerken yağan sulu kar kısa sürede etkisini kaybetti.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye beklenirken ilk adım geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde sulu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını hasretle bekleyen İstanbullular, o anları kaydetti.

Yapılan uyarılarda hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği ifade edilmişti. Uyarıların ardından Şişli, Sarıyer, Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçelerde sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Çatılarda ve araçların üzerinde kar yağışının etkisi görüldü.

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 'İstanbul genelinde hafta sonu boyunca aralıklarla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski yüksek' denildi. 

AKOM ise olası buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması, toplu ulaşımın tercih edilmesi ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

Arnavutköy'de etkili olan yağış böyle görüntülendi:

Başakşehir'den yağış görüntüsü:

