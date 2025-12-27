onedio
Dondurucu Sibirya Soğukları Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Açıklaması

Dilara Şimşek
27.12.2025 - 12:12

Ülke geneli 27 Aralık Cumartesi gününe soğuk havayla uyandı. Bir süredir ılıman sıcaklıkların etkili olduğu ülke genelinde kara kış geldi çattı! 27 Aralık Cumartesi günü 38 kentte kar yağışı beklenirken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni açıklamalar geldi. CNN Türk'e konuşan  Şen, kar yağacak kentleri tek tek açıkladı; İstanbul için merak edilen “Kar” sorusuna yanıt verdi.

Kar alarmı verildi, dondurucu Sibirya soğukları geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava uyarısı yaptı.

Yaz mevsimini kurak geçiren Türkiye, sonbaharı da susuz geçirdi. Yağış azlığı nedeniyle barajlar alarm verirken can suyu olacak kar yağışının tarihi merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı. Kar yağışıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 

Şen, Sibirya soğuklarının kapıda olduğunu ve ülke genelinde dondurucu soğukların etkili olacağını belirtti. Meteoroloji uzmanı Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Kışın ilk ayı bitmek üzere. Ayın 25-26’sına geldik ama karın yanında soğuk geliyor. Bir soğuk hava dalgası geliyor Orta Avrupa, Doğru Avrupa’dan. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Sıcak 8 derece kadar düşecek. İstanbul’da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek.'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağışı açıklaması.

Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı en merak edilen soruların başında geliyor. Vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırırken Orhan Şen, merak edileni yanıtladı. 

'İstanbul'a kar biraz zor gözüküyor' diyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Pazar gecesi Pazartesi sabah erken saatlerde İstanbul Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Bu gelen soğuk hava 10-15 gün devam edecek gibi. Soğuk havanın bu şekilde devam etmesi demek Andolu’da kar yüksekliğinin daha da artması demek.

Kar, soğuk hava cumartesi gününden itibaren önümüzdeki 2 hafta boyunca ülke genelinde etkili olacak.'

Kar yağacak kentler

Orhan Şen, kar yağacak kentler ve bölgeleri şöyle sıraladı: 

'Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç kar yağışı bekliyoruz. Anadolu’nun hemen hemen her tarafında cumartesi-pazar günü kar olacak. Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Sakarya, Düzce buralarda kar yağışı seviyesi yüksek gözüküyor.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
