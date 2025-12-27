Dondurucu Sibirya Soğukları Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı Açıklaması

Yaz mevsimini kurak geçiren Türkiye, sonbaharı da susuz geçirdi. Yağış azlığı nedeniyle barajlar alarm verirken can suyu olacak kar yağışının tarihi merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağacak kentleri açıkladı. Kar yağışıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Şen, Sibirya soğuklarının kapıda olduğunu ve ülke genelinde dondurucu soğukların etkili olacağını belirtti. Meteoroloji uzmanı Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Kışın ilk ayı bitmek üzere. Ayın 25-26’sına geldik ama karın yanında soğuk geliyor. Bir soğuk hava dalgası geliyor Orta Avrupa, Doğru Avrupa’dan. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Sıcak 8 derece kadar düşecek. İstanbul’da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek.'