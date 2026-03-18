Zeminlerde Biriken Bakteriler Nasıl Yok Edilir?

Özge - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 12:49

Zemin temizliğinde çoğu zaman kirin gitmesi ve pırıl pırıl görüntü önemsenir. Ancak zeminlerdeki görünmez tehlike olan bakteriler, gayet temiz görünen yüzeylerde de barınabilir. Haliyle zemin temizliğinde aynı zamanda hijyen elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf noktalar bulunur. 

Özellikle evinizde çocuk veya patili bir dostunuz varsa, zemin hijyeni sizin için ekstra zorunluluk olmuş durumda. Neyse ki bu etkili yöntemlerle zeminlerde aradığınız hijyeni elde etmeniz mümkün!

1. Kiri dışarıda bırakın.

Tertemiz ve hijyenik zeminlerin ilk kuralı, dışarıdaki kiri içeri taşımamaktır. Dolayısıyla ayakkabıları kapıda çıkarmayı sadece bir adet olarak görmeyin, aksine katı bir yaşam kuralı olarak belirleyin. Telefonu unutunca ayakkabıyla salonun ortasına kadar gelme gibi alışkanlıklarınız varsa, bunları geciktirmeden sonlandırın.

2. Pati temizliğini unutmayın.

Tıpkı kendi ayakkabılarınıza gösterdiğiniz özen gibi patili dostlarınızın ayak hijyenini de unutmayın. Bizim gibi ayakkabı kullanmadıkları için doğrudan bakterilere temas eden patileri, her dışarı çıkıp girdikten sonra temizleyin. Evdeki kedilerin ise özellikle kum kabı temasından sonra pati hijyenine dikkat edin. Böylece bakterilerin eve yayılmasını ve sağlık riski oluşturmasını önlersiniz.

3. İlk önce süpürmeyle başlayın.

Zemin temizliğine öncelikle yer süpürme işlemiyle başlayın ve etraftaki tüy, toz, kırıntı gibi kirlerin tümünden tek seferde kurtulun. Unutmadan söyleyelim; kullandığınız cihaz ne kadar iyi ve kaliteliyse, elde edeceğiniz sonuç da o kadar etkili olur.

4. Doğal malzemelerden faydalanın.

Yerleri silerken limon, sirke ve karbonat gibi malzemeler kullanmaktan çekinmeyin. Doğal bakteri öldürücü olan bu malzemeler, kendiliğinden dezenfektan özelliklidir ve hemen her zemine rahatlıkla uygulanabilir. Özellikle beyaz sirke gibi her yüzeye uygun malzemelerle, hijyenik temizliği garantilemiş olursunuz.

5. Kirli suyla temizlik yapmayın.

Yer silerken yapılan en büyük hata, tek kova suyla tüm evi silmeye çalışmaktır. Halbuki paspas kovasında biriken su çok hızlı kirlenir ve sık sık boşaltılmazsa bu kirin tüm eve yayılma riski olur. Sonuç olarak suyun güzel kokması, kiri tüm eve yaymadığınız anlamına gelmez. Eğer gerçek hijyen arıyorsanız suyun temiz kalmasına özen göstermeniz gerekir.

6. Mikrofiber bez kullanın.

Zemin silerken kullandığınız bez, temizlik kalitesinde etkilidir. Özellikle zeminde oluşan su lekelerini gidermek istiyorsanız sıvıyı anında içine hapseden mikrofiber bezler kullanmayı unutmayın. Bu bezler yapısı gereği hem fazla suyu içine çeker hem de yüzeydeki bakterileri hapseder. Yani tek taşla iki kuş!

7. Mop temizliğine özen gösterin.

Tüm temizlik sırasında kullandığınız malzemelerin temiz kalmasına hassasiyet gösterin. Çünkü iyi temizlenmemiş ekipmanlarla yaptığınız temizlik sırasında evdeki bakterilerden kurtulmuş olmazsınız. Bunun için kullandığınız bezleri yüksek ısıda yıkamanız gerekir. Kendi kendini temizleme özelliği olan ekipmanlar edinirseniz, ekipman temizliği için harcanan zamanı yarı yarıya düşürebilirsiniz.

8. Doğru araçları edinin.

Zemin temizliğinde en büyük problemler, ağır kovalar, kirli suyun paspasla birlikte tekrar yüzeye yayılması ve bakterilerin tamamen önlenememesi. Philips OneUp Elektrikli Mop, kovaya ihtiyaç duymadan çalışır ve zemine her zaman temiz su verirken kirli suyu ayrı haznesinde toplar. Böylece her ileri geri hareketinizde zemine temas eden su gerçekten temiz kalır ve temizlik hissi yüzeyde dolaşmaz, kalıcı olur. Aynı zamanda bakterilere karşı %99.9 oranında etkilidir.

Kablosuz ve hafif tasarımı sayesinde ev içinde rahatça hareket edebilir, 360 derece dönebilen başlığı ile mobilya altlarına ve dar alanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Silme işlemi tamamlandığında kirli su haznesini pratik şekilde boşaltıp mopunu makinede yıkayarak temizlik sürecini zahmetsizce sonlandırırsınız. Artık hayat çok daha zahmetsiz!

9. Ulaşılması güç köşelere ekstra özen gösterin.

Temizlik sırasında, erişmesi güç olduğu için gözden kaçan alanları atlamayın. Özellikle mobilya altları, köşeler ve açılı kenarlar temizliği en zor alanlardır. Ancak bu bölgelerde biriken toz ve kir, kısa sürede sirkülasyonla birlikte evin diğer bölgelerine yayılabilir. Bu alanları her temizlikte dip köşe temizlemek, evdeki hijyeni garantiler.

10. Evi havalandırmayı ihmal etmeyin.

Yerleri süpürüp sildikten sonra evdeki bakterileri kalıcı olarak uzaklaştırmak için camları açıp içeri temiz hava almayı unutmayın. Düzenli hava sirkülasyonu, havada asılı kalan mikropların çoğalmasını önler. Ayrıca nemli kalan yüzeylerdeki bakteri üreme riskini ortadan kaldırır. Bir diğer deyişle, evin bakteri yuvası olmaması için oldukça kolay ve etkili bir adımdır.

Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
