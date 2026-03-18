Ülkenin En Büyük Otopark İşletmecisiydi: 95 Yıllık Şirket İflas Ediyor!

Yaklaşık bir asırdır havalimanlarından hastanelere, tren istasyonlarından şehir merkezlerine kadar toplam 340 stratejik noktada hizmet sunan şirket, mali krizini aşamadığı için yönetimini denetçilere bırakmak zorunda kaldı. Şirket bünyesinde görev yapan 682 personelin iş akıbeti ise bu gelişmeyle birlikte büyük bir soru işaretine dönüştü.

PwC denetçileri tarafından yapılan incelemeler, dev şirketin çöküşüne giden yolu net bir şekilde ortaya koydu. İflasın en büyük sorumlusu olarak, dünya genelinde dengeleri değiştiren koronavirüs salgını sonrası kalıcı hale gelen yeni yaşam düzeni gösteriliyor. Uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve insanların araç kullanım alışkanlıklarındaki büyük değişimler, otopark kullanım oranlarının pandemi öncesindeki seviyelere bir türlü dönmemesine neden oldu. Gelirleri ciddi oranda düşen şirket, özellikle zarar eden lokasyonlardaki ağır ve esnek olmayan kira sözleşmelerinden kurtulamayınca mali açıdan nefes alamaz hale geldi. Biriken borçlar ve alacaklılarla yaşanan ödeme krizleri, 95 yıllık dev kuruluşun kapısına kilit vurulmasıyla sonuçlanan süreci hızlandırdı.