article/comments
Ülkenin En Büyük Otopark İşletmecisiydi: 95 Yıllık Şirket İflas Ediyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 12:51

İngiltere’nin ulaşım ağındaki en önemli aktörlerden biri olan 95 yıllık otopark devi NCP, pandemi sonrası değişen alışkanlıklar ve biriken borçları nedeniyle iflasın eşiğine gelerek kayyum sürecine girdi. Ülke genelinde 340 noktada hizmet veren şirketin bu kararı, yüzlerce çalışanı ve binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

İngiltere’nin 1931 yılından bu yana yollarda olan ve ulaşım sektörünün köşe taşlarından biri sayılan Ulusal Otoparklar (NCP), ekonomik zorluklara yenik düşerek resmen kayyuma devredildi.

Yaklaşık bir asırdır havalimanlarından hastanelere, tren istasyonlarından şehir merkezlerine kadar toplam 340 stratejik noktada hizmet sunan şirket, mali krizini aşamadığı için yönetimini denetçilere bırakmak zorunda kaldı. Şirket bünyesinde görev yapan 682 personelin iş akıbeti ise bu gelişmeyle birlikte büyük bir soru işaretine dönüştü.

PwC denetçileri tarafından yapılan incelemeler, dev şirketin çöküşüne giden yolu net bir şekilde ortaya koydu. İflasın en büyük sorumlusu olarak, dünya genelinde dengeleri değiştiren koronavirüs salgını sonrası kalıcı hale gelen yeni yaşam düzeni gösteriliyor. Uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve insanların araç kullanım alışkanlıklarındaki büyük değişimler, otopark kullanım oranlarının pandemi öncesindeki seviyelere bir türlü dönmemesine neden oldu. Gelirleri ciddi oranda düşen şirket, özellikle zarar eden lokasyonlardaki ağır ve esnek olmayan kira sözleşmelerinden kurtulamayınca mali açıdan nefes alamaz hale geldi. Biriken borçlar ve alacaklılarla yaşanan ödeme krizleri, 95 yıllık dev kuruluşun kapısına kilit vurulmasıyla sonuçlanan süreci hızlandırdı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
