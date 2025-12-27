Saat Belli Oldu, Hazırlıksız Çıkmayın! Meteorolojiden 38 Kente Sarı ve Turuncu Kodlu Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 38 il için kritik 'sarı' ve 'turuncu' kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı saat verilerek duyuruldu. Meteoroloji haritası kar alarmıyla adeta sarı ve turuncu renklerine boyandı. İşte kar yağışının başlayacağı o saat ve alarm verilen 38 ilin tam listesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 Aralık Meteoroloji 38 İl Kar Yağışı Haritası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar Ne Zaman Yağacak?
Kar Alarmı: Sarı ve Turuncu Kod Verilen İller Listesi
Turuncu Kodlu Uyarı Ne Demek?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın