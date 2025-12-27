onedio
Saat Belli Oldu, Hazırlıksız Çıkmayın! Meteorolojiden 38 Kente Sarı ve Turuncu Kodlu Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2025 - 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 38 il için kritik 'sarı' ve 'turuncu' kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı saat verilerek duyuruldu. Meteoroloji haritası kar alarmıyla adeta sarı ve turuncu renklerine boyandı. İşte kar yağışının başlayacağı o saat ve alarm verilen 38 ilin tam listesi!

27 Aralık Meteoroloji 38 İl Kar Yağışı Haritası

Aralık ayının sonuna gelirken hava sıcaklıkları adeta yazdan kalma günler yaşattı. Milyonlarca kişi 'Kar ne zaman yapacak?' sorusunun yanıtı için gözünü Meteoroloji Genle Müdürlüğü'nden gelecek yanıta çevirdi. Meteoroloji, merak edilen sorunun yanıtını son dakika kar yağışı uyarısıyla verdi. 

27 Aralık Cumartesi 2025 tarihi için 38 ile sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı verildi. Meteoroloji'nin 27 Aralık haritası yeşil renkten sarı ve turuncu alarma döndü.

27 Aralık Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzey, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Kar Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, paylaştığı haritalarlar kar yağışının başlayacağı saati verdi. Haritalara göre saat 06.00’da başlayacak kar yağışı Ege ve Marmara’nın kuzeyi hariç ülke genelinde etkili olacak.

Saat 12.00-18.00 arası ise Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde etkili olacak kar yağışı “Yoğun ve kuvvetli” olarak açıklandı. Bu saatlerde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde pek çok kentte soğuk hava etkili olacak.

Kar Alarmı: Sarı ve Turuncu Kod Verilen İller Listesi

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce.

Renkli uyarılar ne anlama geliyor?

Turuncu Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tehlike durumunu belirtmek için yeşil, sarı, turuncu, kırmızı kodlu uyarılar kullanıyor. 

Turuncu kodlu uyarı, hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor. Turuncu kodlu uyarının verildiği kentlerde hasar ve kayıplar oluşabilir. Bu nedenle uyarının paylaşıldığı kentlerde yaşayanlar tedbir almalı. 

Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek?

Sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel tehlike olduğunu belirtiyor. Olağandışı olmayan meteorolojik hadiseleri belirtmek için kullanılan ‘sarı kodlu uyarı’ günlük yaşamı ‘hafif olumsuz etkileyebilir’ anlamına geliyor.

