Saat Belli Oldu, Hazırlıksız Çıkmayın! Meteorolojiden 38 Kente Sarı ve Turuncu Kodlu Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Aralık ayının sonuna gelirken hava sıcaklıkları adeta yazdan kalma günler yaşattı. Milyonlarca kişi 'Kar ne zaman yapacak?' sorusunun yanıtı için gözünü Meteoroloji Genle Müdürlüğü'nden gelecek yanıta çevirdi. Meteoroloji, merak edilen sorunun yanıtını son dakika kar yağışı uyarısıyla verdi.

27 Aralık Cumartesi 2025 tarihi için 38 ile sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı verildi. Meteoroloji'nin 27 Aralık haritası yeşil renkten sarı ve turuncu alarma döndü.

27 Aralık Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzey, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'