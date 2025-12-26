Somali'den Tek Taraflı Olarak Ayrılan Somaliland'ı Tanıyan İlk Ülke İsrail: Türkiye'den Tepki Var

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de uluslararası toplum tarafından tanınmadı; Somali ise bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor. 2024’te Etiyopya ile imzalanan mutabakat zaptı, Somaliland’ın tanınması ve Etiyopya’ya denize erişim sağlanması ihtimali nedeniyle bölgede gerilimi artırdı ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği’nin girişimleri sonuçsuz kalırken, Türkiye’nin Ankara Süreci kapsamında tarafları bir araya getirmesiyle tansiyon düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde 11 Aralık’ta yapılan görüşmelerde, Somali’nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya’nın denize erişim taleplerinin karşılıklı iş birliği çerçevesinde ele alınması konusunda mutabakata varıldı.