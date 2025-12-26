onedio
Somali'den Tek Taraflı Olarak Ayrılan Somaliland'ı Tanıyan İlk Ülke İsrail: Türkiye'den Tepki Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 22:31

İsrail, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu. Türkiye’den karara tepki gelirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, adımı “Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği” olarak nitelendirdi.

İsrail'den bölgedeki gerilimi artıracak hamle geldi.

İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı “bağımsız bir ülke” olarak tanıdığını açıkladı. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı duyuruda, tanıma kararının resmen yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland’ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi, karşılıklı tanıma kararını imzaladı. Netanyahu ile Abdullahi’nin belgeyi imzaladıkları anlara ilişkin görüntülü görüşme kayıtları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Netanyahu, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Abdullahi’yi resmi ziyaret için İsrail’e davet etti. Ayrıca Somaliland’ın, İsrail ile ilişkileri normalleştiren “Abraham Anlaşmaları”na katılma talebini ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmede gündeme getireceğini söyledi. İsrail, bu adımı atan ilk ülke oldu.

Türkiye karara tepkili...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, değerlendirmesini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Keçeli, İsrail’in bu adımının Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmaya yönelik hukuk dışı uygulamalarının yeni bir örneği olduğunu belirtti. Açıklamasında, yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemek için her yolu deneyen İsrail’in bu kararının, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını vurguladı.

Somaliland bir süredir bölgede gerilim unsuru olarak yer alıyor.

Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de uluslararası toplum tarafından tanınmadı; Somali ise bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor. 2024’te Etiyopya ile imzalanan mutabakat zaptı, Somaliland’ın tanınması ve Etiyopya’ya denize erişim sağlanması ihtimali nedeniyle bölgede gerilimi artırdı ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği’nin girişimleri sonuçsuz kalırken, Türkiye’nin Ankara Süreci kapsamında tarafları bir araya getirmesiyle tansiyon düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde 11 Aralık’ta yapılan görüşmelerde, Somali’nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya’nın denize erişim taleplerinin karşılıklı iş birliği çerçevesinde ele alınması konusunda mutabakata varıldı.

