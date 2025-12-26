Somali'den Tek Taraflı Olarak Ayrılan Somaliland'ı Tanıyan İlk Ülke İsrail: Türkiye'den Tepki Var
İsrail, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu. Türkiye’den karara tepki gelirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, adımı “Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği” olarak nitelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail'den bölgedeki gerilimi artıracak hamle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye karara tepkili...
Somaliland bir süredir bölgede gerilim unsuru olarak yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın