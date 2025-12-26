onedio
MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
26.12.2025 - 17:52

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verilerin yasa dışı şekilde ele geçirilmesine yönelik faaliyet yürüten siber casuslara karşı yeni bir operasyon düzenledi.

MİT’in koordinasyonunda; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK’ın ortak çalışmasıyla, vatandaşların kişisel bilgilerini hedef alan ve kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalışan bir yapılanmaya yönelik kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda siber suç ağıyla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elde edilen veriler casusluk için hazırlanmıştı.

MİT’in yürüttüğü teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri transferinin süreklilik arz eden bir siber casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü belirlendi. İncelemelerde, söz konusu yapının terör örgütleri ve organize suç şebekeleri tarafından operasyonel amaçlarla kullanılabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu tespitler üzerine soruşturmanın kapsamı genişletilirken, bağlantılı siber yapılanmalara yönelik takip ve analiz çalışmaları da derinleştirildi. Ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı yürütülen operasyonlarda, MİT’e gerekli teknik destek Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından sağlandı.

Casusluk ağına yönelik operasyonlarda, veri depolama birimleri ile örgütsel iletişimde kullanıldığı belirlenen teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak şifreleme ve parola engelleri aşıldı. Çözümlenen şifreli veriler, soruşturma dosyasına dijital delil olarak dahil edildi.

Operasyonda gözaltına alınanlar var, bazı siteler de kapatıldı.

MASAK’ın yürüttüğü mali incelemelerde, yasa dışı gelir akışının kripto varlık transferleri yoluyla bölündüğü, ödemelerin yurt dışı merkezli platformlara yönlendirildiği ve para hareketlerinin çok katmanlı transfer yöntemleriyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Söz konusu finansal trafiğin tamamının soruşturma dosyası kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.

“Siber tehditlere sıfır tolerans” yaklaşımıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu uyarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin depolandığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere farklı yapıların erişimine açık hale getirildiği tespit edilen 8 internet sitesi ise ele geçirilerek erişime kapatıldı.

