MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verilerin yasa dışı şekilde ele geçirilmesine yönelik faaliyet yürüten siber casuslara karşı yeni bir operasyon düzenledi.
MİT’in koordinasyonunda; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK’ın ortak çalışmasıyla, vatandaşların kişisel bilgilerini hedef alan ve kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalışan bir yapılanmaya yönelik kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda siber suç ağıyla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen veriler casusluk için hazırlanmıştı.
Operasyonda gözaltına alınanlar var, bazı siteler de kapatıldı.
