MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

MİT’in yürüttüğü teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri transferinin süreklilik arz eden bir siber casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü belirlendi. İncelemelerde, söz konusu yapının terör örgütleri ve organize suç şebekeleri tarafından operasyonel amaçlarla kullanılabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu tespitler üzerine soruşturmanın kapsamı genişletilirken, bağlantılı siber yapılanmalara yönelik takip ve analiz çalışmaları da derinleştirildi. Ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı yürütülen operasyonlarda, MİT’e gerekli teknik destek Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından sağlandı.

Casusluk ağına yönelik operasyonlarda, veri depolama birimleri ile örgütsel iletişimde kullanıldığı belirlenen teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak şifreleme ve parola engelleri aşıldı. Çözümlenen şifreli veriler, soruşturma dosyasına dijital delil olarak dahil edildi.