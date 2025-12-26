Dünyanın En Soğuk Şehri: Kar Yağışı Evleri Gömdü, Hava Sıcaklığı -56 Dereceye Düştü!

Yakutistan sakinleri, -56 dereceyi bulan soğuklarda dışarı çıkarken kat kat yün kıyafetler, ren geyiği kürkünden yapılmış botlar ve yüzü tamamen kapatan başlıklar kullanırlar. Bunun sebebi ise açıkta kalan bir deri saniyeler içinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Şehir altyapısı ise tamamen permafrost (sürekli donmuş toprak) üzerine kurulu olduğu için binalar zemine değil, beton kazıklar üzerine inşa edilir. Araçların motorlarının donmaması için kontakların kış boyu neredeyse hiç kapatılmadığı bu coğrafyada, insanlar doğanın bu amansız gücüne boyun eğmek yerine onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmiş, en zorlu şartlarda bile gündelik hayatın akışını bozmamayı başarmışlardır.