Dünyanın En Soğuk Şehri: Kar Yağışı Evleri Gömdü, Hava Sıcaklığı -56 Dereceye Düştü!
Havaların soğumasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından kar haberleri gelmeye başladı. Bizler sokağa çıkarken bile iki kez düşünürken, 'Hava daha ne kadar soğuyabilir?' sorusunun cevabı Rusya’nın Yakutistan bölgesinden geliyor. Dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Yakutistan’da dondurucu soğuklar, günlük hayatı tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürüyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve termometrelerin -56 dereceyi gösterdiği görüntüler, bölgedeki yaşam şartlarının zorluğunu gözler önüne sererken izleyenlere de halimize şükretmeyi hatırlatıyor.
Kuzey Kutup Dairesi'nin kıyısında yer alan Yakutistan, uçsuz bucaksız toprakları ve termometrelerin -60 dereceye yaklaştığı dondurucu iklimiyle dünyanın en sert yaşam alanlarından biri olarak kabul edilir.
Bu dondurucu koşullarda yaşamı sürdürmek, bölge halkı için adeta bir mühendislik ve disiplin sanatı haline gelmiştir.
