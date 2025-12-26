onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Soğuk Şehri: Kar Yağışı Evleri Gömdü, Hava Sıcaklığı -56 Dereceye Düştü!

Dünyanın En Soğuk Şehri: Kar Yağışı Evleri Gömdü, Hava Sıcaklığı -56 Dereceye Düştü!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 16:37

Havaların soğumasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından kar haberleri gelmeye başladı. Bizler sokağa çıkarken bile iki kez düşünürken, 'Hava daha ne kadar soğuyabilir?' sorusunun cevabı Rusya’nın Yakutistan bölgesinden geliyor. Dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Yakutistan’da dondurucu soğuklar, günlük hayatı tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürüyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve termometrelerin -56 dereceyi gösterdiği görüntüler, bölgedeki yaşam şartlarının zorluğunu gözler önüne sererken izleyenlere de halimize şükretmeyi hatırlatıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Kutup Dairesi'nin kıyısında yer alan Yakutistan, uçsuz bucaksız toprakları ve termometrelerin -60 dereceye yaklaştığı dondurucu iklimiyle dünyanın en sert yaşam alanlarından biri olarak kabul edilir.

Kuzey Kutup Dairesi'nin kıyısında yer alan Yakutistan, uçsuz bucaksız toprakları ve termometrelerin -60 dereceye yaklaştığı dondurucu iklimiyle dünyanın en sert yaşam alanlarından biri olarak kabul edilir.

Rusya Federasyonu’na bağlı bir özerk cumhuriyet olan Yakutistan (Saha Cumhuriyeti), yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük eyaleti olmasının yanı sıra, yeryüzünün en sert iklim koşullarına ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen altında uzanan bu devasa topraklar, uçsuz bucaksız tayga ormanları ve donmuş nehirlerle kaplıdır. Bölgeyi asıl eşsiz kılan ise termometrelerin -50°C ve -60°C bandına sık sık gerilediği dondurucu kışlarıdır. Nem oranının düşüklüğü ve rüzgarın azlığı sayesinde bu aşırı soğuklar kristalize bir sessizliğe bürünürken, gökyüzünü kaplayan yoğun buz sisi şehrin üzerine beyaz bir örtü gibi çöker.

Bu dondurucu koşullarda yaşamı sürdürmek, bölge halkı için adeta bir mühendislik ve disiplin sanatı haline gelmiştir.

Bu dondurucu koşullarda yaşamı sürdürmek, bölge halkı için adeta bir mühendislik ve disiplin sanatı haline gelmiştir.

Yakutistan sakinleri, -56 dereceyi bulan soğuklarda dışarı çıkarken kat kat yün kıyafetler, ren geyiği kürkünden yapılmış botlar ve yüzü tamamen kapatan başlıklar kullanırlar. Bunun sebebi ise açıkta kalan bir deri saniyeler içinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Şehir altyapısı ise tamamen permafrost (sürekli donmuş toprak) üzerine kurulu olduğu için binalar zemine değil, beton kazıklar üzerine inşa edilir. Araçların motorlarının donmaması için kontakların kış boyu neredeyse hiç kapatılmadığı bu coğrafyada, insanlar doğanın bu amansız gücüne boyun eğmek yerine onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmiş, en zorlu şartlarda bile gündelik hayatın akışını bozmamayı başarmışlardır.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın