Milletvekili Lütfü Türkkan, Son Tahliyelerden Sonra Telegram'da Suç İlanları Verildiğini İddia Etti

Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur.”