Milletvekili Lütfü Türkkan, Son Tahliyelerden Sonra Telegram'da Suç İlanları Verildiğini İddia Etti

Milletvekili Lütfü Türkkan, Son Tahliyelerden Sonra Telegram'da Suç İlanları Verildiğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 20:26

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 11. Yargı Paketi’nin ardından cezaevlerinden tahliyelerin başlamasıyla birlikte Telegram üzerinden suç içerikli ilanların yayılmaya başladığını söyledi. Türkkan, İzmir kaynaklı paylaşımları Meclis kürsüsünden okuyarak söz konusu düzenlemenin olası güvenlik risklerine dikkat çekti.

11.Yargı paketiyle yaklaşık 55 bin kişi tahliye oldu.

11.Yargı paketiyle yaklaşık 55 bin kişi tahliye oldu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda 11. Yargı Paketi’ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Telegram gruplarında ağır suçlara dair ilanların dolaşıma girdiğini söyleyen Türkkan, bunun kamu güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası bazı hükümlülerin serbest kaldığını hatırlatan Türkkan, bu sürecin ardından organize suç çevrelerinde belirgin bir hareketlenme yaşandığını ileri sürdü.

Lütfü Türkkan kürsüden okuduğu mesajdaki suç ilanını paylaştı.

Lütfü Türkkan kürsüden okuduğu mesajdaki suç ilanını paylaştı.

Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ömer

Cezalarını çekmeden çıkarlarsa olacağı bu birilerinin canını yakmadan ufak tefek şeylerden infazlarını yakıp geri girsinlerde bari… Hadi pandemi zamanı anlad... Devamını Gör

withlove_

Sizin eseriniz, bu ıslah olmayan kekoları aramıza salarsınız olacağı bu