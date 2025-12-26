Milletvekili Lütfü Türkkan, Son Tahliyelerden Sonra Telegram'da Suç İlanları Verildiğini İddia Etti
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 11. Yargı Paketi’nin ardından cezaevlerinden tahliyelerin başlamasıyla birlikte Telegram üzerinden suç içerikli ilanların yayılmaya başladığını söyledi. Türkkan, İzmir kaynaklı paylaşımları Meclis kürsüsünden okuyarak söz konusu düzenlemenin olası güvenlik risklerine dikkat çekti.
11.Yargı paketiyle yaklaşık 55 bin kişi tahliye oldu.
Lütfü Türkkan kürsüden okuduğu mesajdaki suç ilanını paylaştı.
Cezalarını çekmeden çıkarlarsa olacağı bu birilerinin canını yakmadan ufak tefek şeylerden infazlarını yakıp geri girsinlerde bari… Hadi pandemi zamanı anlad... Devamını Gör
Sizin eseriniz, bu ıslah olmayan kekoları aramıza salarsınız olacağı bu