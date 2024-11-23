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Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek? Sarı, Turuncu, Kırmızı Kodlu Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

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Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek? Sarı, Turuncu, Kırmızı Kodlu Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 10:08

Hava durumu haberlerinde genellikle “10 ile sarı kodlu uyarı” “5 kente turuncu kodlu uyarı” cümlelerine denk gelmişsinizdir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunun tehlikesini belirtmek için dört renkli uyarı kullanıyor. Sarı, turuncu kırmızı, yeşil kodlu uyarılar hava durumunun nasıl olacağını anlatıyor.

Peki, meteorolojik uyarılar neler? Meteoroloji sarı, turuncu, kırmızı kodlu uyarılar ne demek, ne anlama geliyor?

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Meteorolojik Uyarılar Neler?

Meteorolojik Uyarılar Neler?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumunun tehlike durumunu belirtmek için 'sarı, turuncu, kırmızı, yeşil' kodlu uyarılardan faydalanıyor. 

Bu renk ve simgeler MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) tarafından geliştirilen bir sistem. Avrupa ülkelerinde meteorolojik hadiselerin ortaya çıkarabileceği potansiyel tehlikeleri belirten uyarıları kapsıyor.

Renkli Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

Renkli Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirleniyor. 

Bu uyarılarla can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi; kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olacağı olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için yetkililerin ve vatandaşların önlem alması hedefleniyor.

Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı değil. Ancak günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle “Dikkatli olmakta fayda var” anlamına geliyor.

Meteoroloji Turuncu Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji Turuncu Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji turuncu kodlu uyarı hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Gerçekleşmesi beklenen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Olumsuz durumlara neden olabilir; hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı, gün içinde uyarılar takip edilmelidir.

Meteoroloji Kırmızı Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji Kırmızı Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise beklenmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Hayati tehlikesi vardır.

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Meteoroloji Yeşil Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji Yeşil Kodlu Uyarı Ne Demek?

Meteoroloji yeşil kodlu uyarı herhangi bir meteorolojik hadisenin beklenmediği anlamına geliyor. Uyarı yapılmasını gerektiren bir hadise yoktur.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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