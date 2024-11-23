Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek? Sarı, Turuncu, Kırmızı Kodlu Uyarılar Ne Anlama Geliyor?
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Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Ne Demek? Sarı, Turuncu, Kırmızı Kodlu Uyarılar Ne Anlama Geliyor?
Hava durumu haberlerinde genellikle “10 ile sarı kodlu uyarı” “5 kente turuncu kodlu uyarı” cümlelerine denk gelmişsinizdir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunun tehlikesini belirtmek için dört renkli uyarı kullanıyor. Sarı, turuncu kırmızı, yeşil kodlu uyarılar hava durumunun nasıl olacağını anlatıyor.
Peki, meteorolojik uyarılar neler? Meteoroloji sarı, turuncu, kırmızı kodlu uyarılar ne demek, ne anlama geliyor?
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Meteorolojik Uyarılar Neler?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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