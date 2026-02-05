5 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji Paylaştı, Sıcaklık Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Şubat Perşembe hava durumunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre ülke geneli bugün çok parçalı ve bulutlu olacak. Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Manisa’ya sarı kodlu uyarı yapıldı. 5 Şubat Perşembe günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.”

Öte yandan kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.