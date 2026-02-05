5 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji Paylaştı, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat Perşembe hava durumunu yayınladı. 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklığın 3 ila 5 derece artacağı belirtilirken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
5 Şubat Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl?
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
