onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
5 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji Paylaştı, Sıcaklık Artıyor

5 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji Paylaştı, Sıcaklık Artıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 07:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat Perşembe hava durumunu yayınladı. 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklığın 3 ila 5 derece artacağı belirtilirken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 Şubat Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl?

5 Şubat Perşembe hava durumu: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Şubat Perşembe hava durumunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeye göre ülke geneli bugün çok parçalı ve bulutlu olacak. Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne, Manisa’ya sarı kodlu uyarı yapıldı. 5 Şubat Perşembe günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.”

Öte yandan kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın